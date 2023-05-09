09 мая 2023

В Челябинске убийце сотрудников спецсвязи отказали в смягчении приговора

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, заключенные, колония, решетка, обвиняемый, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, судебный процесс, судебное дело
Александра Самохвалова оставили в колонии строгого режима Фото:

Копейский городской суд (Челябинская область) отказал в смягчении наказания Александру Самохвалову, признанному виновным в убийстве сотрудников ФГУП «Управление специальной связи в Челябинской области» в 2015 году. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, Самохвалову осталось отбыть в колонии строгого режима семь с половиной лет.

«Прокурор в суде указал, что в период содержания в учреждениях ФСИН осужденный фактически не принял мер к погашению исковых требований и заглаживанию вреда перед потерпевшими. Остаток срока составляет 7 лет 6 месяцев 16 дней. Суд с учетом мнения потерпевших и прокурора отказал в замене наказания», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В конце февраля 2015 года Александр Самохвалов, работавший фельдъегерем, вошел в здание ФГУП «Управление специальной связи в Челябинской области». После чего он расправился с одним из дежурных и впустил в офис своего брата Андрея. После чего они убили второго дежурного, похитили деньги на сумму свыше 50 млн рублей и оружие убитых.

В поиске и поимке братьев были задействованы все силовые структуры региона. Мужчин задержали на следующий день после убийства и ограбления. В гараже одного из них была обнаружена часть похищенных денег и пистолеты дежурных.

Расследование длилось почти полгода. На суде Александр Самохвалов сообщил, что на преступление его подбил брат, недавно освободившийся из мест лишения свободы. В феврале 2016 года братьев приговорили к 16 годам колонии строгого режима.

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Копейский городской суд (Челябинская область) отказал в смягчении наказания Александру Самохвалову, признанному виновным в убийстве сотрудников ФГУП «Управление специальной связи в Челябинской области» в 2015 году. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, Самохвалову осталось отбыть в колонии строгого режима семь с половиной лет. «Прокурор в суде указал, что в период содержания в учреждениях ФСИН осужденный фактически не принял мер к погашению исковых требований и заглаживанию вреда перед потерпевшими. Остаток срока составляет 7 лет 6 месяцев 16 дней. Суд с учетом мнения потерпевших и прокурора отказал в замене наказания», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В конце февраля 2015 года Александр Самохвалов, работавший фельдъегерем, вошел в здание ФГУП «Управление специальной связи в Челябинской области». После чего он расправился с одним из дежурных и впустил в офис своего брата Андрея. После чего они убили второго дежурного, похитили деньги на сумму свыше 50 млн рублей и оружие убитых. В поиске и поимке братьев были задействованы все силовые структуры региона. Мужчин задержали на следующий день после убийства и ограбления. В гараже одного из них была обнаружена часть похищенных денег и пистолеты дежурных. Расследование длилось почти полгода. На суде Александр Самохвалов сообщил, что на преступление его подбил брат, недавно освободившийся из мест лишения свободы. В феврале 2016 года братьев приговорили к 16 годам колонии строгого режима.
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