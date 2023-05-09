Патриарх Кирилл выразил соболезнования курганцам из-за пожаров

10 мая 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл направил письмо митрополиту Даниилу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования жителям Курганской области в связи с масштабными пожарами, которые бушевали в регионе. Об этом сообщается на сайте Курганской епархии. «С болью в сердце узнал о стремительно распространяющихся в Курганской области пожарах, в результате которых погибли люди, были повреждены и уничтожены тысячи строений. Прошу Вас передать мои искренние соболезнования жителям региона, для которых радость Пасхи омрачилась таким страшным бедствием», — указано в письмо, адресованном митрополиту Курганскому и Белозерскому Даниилу. В Курганской области из-за майских пожаров сгорели более 500 домов и погиб 21 человек. 10 мая стало известно, что пожары, угрожавшие населенным пунктам Курганской области, потушены.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования жителям Курганской области в связи с масштабными пожарами, которые бушевали в регионе. Об этом сообщается на сайте Курганской епархии. «С болью в сердце узнал о стремительно распространяющихся в Курганской области пожарах, в результате которых погибли люди, были повреждены и уничтожены тысячи строений. Прошу Вас передать мои искренние соболезнования жителям региона, для которых радость Пасхи омрачилась таким страшным бедствием», — указано в письмо, адресованном митрополиту Курганскому и Белозерскому Даниилу. В Курганской области из-за майских пожаров сгорели более 500 домов и погиб 21 человек. 10 мая стало известно, что пожары, угрожавшие населенным пунктам Курганской области, потушены.