Челябинцы стали реже искать работу

Число активных резюме челябинцев сократилось на 5,2% Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Жители Челябинской области стали реже искать работу. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, по сравнению с мартом интенсивность сократилась на 5,2%.

«В апреле жители области выходили на рынок труда реже, чем в марте. Количество активных резюме сократилось на 5,2%», — отметили в HeadHunter.

Главный эксперт платформы по рынку труда Наталья Данина оценила цифры как подтверждение установившейся низкой безработицы. При этом эксперт отметила, что рынок труда ощущает эффект демографической ямы, когда «вымывается» молодежь. Данилина заключила, что это положительно отражается на соискателях: меньше конкуренция, более лояльные работодатели. В то же время работодателям стало труднее.

В HeadHunter и консалтинговой компании «Яков и партнеры» назвали средний срок привлечения кандидатов. В последнее время он вырос в 1,5 раза. Тренд увеличил сроки закрытия вакансий и стоимость привлечения сотрудников.

Падение активности соискателей наблюдали во всех профессиональных сферах. Больше всего количество резюме сократилось в сферах автобизнеса (минус 12,5%), спорта и салонов красоты (минус 11,4%) и продаж (минус 10,5% в сравнении с мартом). Также быстро интенсивность поиска работы снижалась в медицине и фармацевтике, розничной торговле. Но в страховании соискатели продолжили интересоваться новой работой.