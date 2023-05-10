Пермячка отсудила 170 тысяч рублей у ТСЖ за потоп в квартире

Потоп случился из-за прорыва стояка на чердаке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Перми отсудила у своего ТСЖ более 170 тысяч рублей за потоп в квартире. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда.

«Суд решил: взыскать с товарищества собственников жилья „Екатерининская, 120“ в пользу истца денежные средства в размере 166 720 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей», — говорится на сайте. Изначально пермячка требовала возместить моральный ущерб в размере 30 тысяч рублей.

Причиной затопления квартиры послужил прорыв стояка горячего водоснабжения на чердаке. Эксперты оценили ущерб, нанесенный жилью в 166 тысяч рублей, что суд не стал оспаривать. Также судья постановил заплатить в пользу истца штраф в размере 85 тысяч рублей.