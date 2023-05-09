В Пермском крае осужденные обеспечат колонии картофелем за 33 млн рублей

10 мая 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

В общей сложности исправительным учреждениям будет поставлено свыше 1,6 тысяч тонн картофеля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае колония-поселение №39, расположенная в деревне Мерзляки Оханского округа, обеспечит картофелем 21 учреждение, подведомственное краевому ГУФСИН. Согласно госконтракту, который подписали стороны, за поставку картофеля ведомство заплатит 32,8 млн рублей. Документ опубликован на сервисе ЕИС «Закупки». «ГУФСИН по Пермскому краю (заказчик) и ФКУ „Колония-поселение 39“ (головной исполнитель) на основании закупки у единственного поставщика, заключили госконтракт о нижеследующем: поставщик обязуется передать в собственность продукты питания картофель продовольственный заказчику», — сказано в госконтракте. Свыше 1,6 тысячи тонны картофеля получат СИЗО и исправительные колонии в Березниках, Соликамске, Чусовом, Кунгуре, Кудымкаре и Перми. В том числе, 24 тонны картофеля получит непосредственный исполнитель госконтракта — колония-поселение №39. Стороны подписали документ еще в конце апреля. Продукция должна быть поставлена учреждениям в сентябре—октябре текущего года. Для пермских колоний также закупят различные виды мороженого и полуфабрикаты. Компания, которая обеспечивает продуктами питания осужденных, готова потратить на эти цели 15 млн рублей.

В Пермском крае колония-поселение №39, расположенная в деревне Мерзляки Оханского округа, обеспечит картофелем 21 учреждение, подведомственное краевому ГУФСИН. Согласно госконтракту, который подписали стороны, за поставку картофеля ведомство заплатит 32,8 млн рублей. Документ опубликован на сервисе ЕИС «Закупки». «ГУФСИН по Пермскому краю (заказчик) и ФКУ „Колония-поселение 39“ (головной исполнитель) на основании закупки у единственного поставщика, заключили госконтракт о нижеследующем: поставщик обязуется передать в собственность продукты питания картофель продовольственный заказчику», — сказано в госконтракте. Свыше 1,6 тысячи тонны картофеля получат СИЗО и исправительные колонии в Березниках, Соликамске, Чусовом, Кунгуре, Кудымкаре и Перми. В том числе, 24 тонны картофеля получит непосредственный исполнитель госконтракта — колония-поселение №39. Стороны подписали документ еще в конце апреля. Продукция должна быть поставлена учреждениям в сентябре—октябре текущего года. Для пермских колоний также закупят различные виды мороженого и полуфабрикаты. Компания, которая обеспечивает продуктами питания осужденных, готова потратить на эти цели 15 млн рублей.