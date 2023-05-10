10 мая 2023

Челябинку оштрафовали за нецензурное голосовое сообщение в «ВКонтакте»

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Мобильное приложение "Вконтакте". Москва, телефон, смартфон, вконтакте, соцсети, мобильное приложение, социальная сеть, вк, vk, vkontakte
Челябинка в соцсетях обматерила инспектора ГИБДД Фото:

Жительницу Бакала (Челябинская область) оштрафовали за голосовое сообщение в социальной сети в «ВКонтакте», которое она отправила инспектору ГИБДД. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в нем она оскорбила сотрудника за пресечение ее нарушений.

«Инспектором ГИБДД в отношении осужденной были составлены протоколы за отсутствие страховки, водительского удостоверения, которое она никогда не получала, и наличие тонировки переднего и боковых стекол автомобиля. Транспортное средство было эвакуировано на штрафстоянку», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что женщина в тот же день в одном из групповых чатов социальной сети записала гневное голосовое сообщение в адрес инспектора. В нем она обматерила его, тем самым публично оскорбив.

Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением). В суде она признала вину и раскаялась в содеянном. С учетом смягчающих обстоятельств ей назначено наказание в виде штрафа на сумму 15 тысяч рублей.

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Жительницу Бакала (Челябинская область) оштрафовали за голосовое сообщение в социальной сети в «ВКонтакте», которое она отправила инспектору ГИБДД. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в нем она оскорбила сотрудника за пресечение ее нарушений. «Инспектором ГИБДД в отношении осужденной были составлены протоколы за отсутствие страховки, водительского удостоверения, которое она никогда не получала, и наличие тонировки переднего и боковых стекол автомобиля. Транспортное средство было эвакуировано на штрафстоянку», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что женщина в тот же день в одном из групповых чатов социальной сети записала гневное голосовое сообщение в адрес инспектора. В нем она обматерила его, тем самым публично оскорбив. Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением). В суде она признала вину и раскаялась в содеянном. С учетом смягчающих обстоятельств ей назначено наказание в виде штрафа на сумму 15 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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