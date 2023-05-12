В Челябинске перекроют движение транспорта в Ленинском районе. Карта

12 мая 2023 в 18:57 Размер текста - 17 +

Дорогу на улице Агалакова перекроют для реконструкции теплотрассы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ленинском районе Челябинска перекроют движение транспорта из-за ремонта теплотрассы. Ограничения введут на месяц по улице Агалакова от дома №58 до №66, сообщается на сайте мэрии. «Прекратить движение транспорта по улице Агалакова в районе домов №58 и №66 при выполнении работ открытым способом на проезжей части с 06:00 часов 15 мая до 20:00 часов 15 июня. Оградить место работы и организовать движение транспорта и пешеходов на период проведения работ», — говорится на сайте. Дорогу перекроют для выполнения работ по реконструкции теплотрассы, которые проведет ООО «Капиталстрой». Распоряжение о прекращении движения транспорта 12 мая подписал вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. На улице Агалакова перекроют часть дороги от дома №58 до №66 на один месяц Карта: сервис «Яндекс.Карты»

В Ленинском районе Челябинска перекроют движение транспорта из-за ремонта теплотрассы. Ограничения введут на месяц по улице Агалакова от дома №58 до №66, сообщается на сайте мэрии. «Прекратить движение транспорта по улице Агалакова в районе домов №58 и №66 при выполнении работ открытым способом на проезжей части с 06:00 часов 15 мая до 20:00 часов 15 июня. Оградить место работы и организовать движение транспорта и пешеходов на период проведения работ», — говорится на сайте. Дорогу перекроют для выполнения работ по реконструкции теплотрассы, которые проведет ООО «Капиталстрой». Распоряжение о прекращении движения транспорта 12 мая подписал вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.