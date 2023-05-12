Очевидцы сообщили о пожаре в доме на севере Пермского края

Пожарные установили, что горит кровля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Кизела (Пермский край) сообщили о пожаре в одном из домов, который расположен в черте города. Инцидент произошел 12 мая.

«Сообщение о пожаре в доме по улице Шахтерская в Кизеле поступило в 19:54. <…> Было установлено, что происходило горение кровли дома. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. <…> Ликвидировать возгорание удалось в 20:08», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В тушении принимали участие 11 спасателей и четыре единицы техники. Погибших и травмированных нет. По предварительной информации, пожар произошел в частном жилом доме.

О пожаре в частном доме в Нытве (Пермский край) URA.RU писало ранее. Тогда было установлено, что горят крыша, стены дома и хозяйственные постройки.