12 мая 2023

Очевидцы сообщили о пожаре в доме на севере Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на кровле дома по адресу улица Шейнкмана, 19. Екатеринбург, мчс, огонь, работа пожарных, пожар на крыше, пожар на кровле, горит кровля
Пожарные установили, что горит кровля Фото:

Жители Кизела (Пермский край) сообщили о пожаре в одном из домов, который расположен в черте города. Инцидент произошел 12 мая.

«Сообщение о пожаре в доме по улице Шахтерская в Кизеле поступило в 19:54. <…> Было установлено, что происходило горение кровли дома. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. <…> Ликвидировать возгорание удалось в 20:08», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В тушении принимали участие 11 спасателей и четыре единицы техники. Погибших и травмированных нет. По предварительной информации, пожар произошел в частном жилом доме.

О пожаре в частном доме в Нытве (Пермский край) URA.RU писало ранее. Тогда было установлено, что горят крыша, стены дома и хозяйственные постройки.

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Жители Кизела (Пермский край) сообщили о пожаре в одном из домов, который расположен в черте города. Инцидент произошел 12 мая. «Сообщение о пожаре в доме по улице Шахтерская в Кизеле поступило в 19:54. <…> Было установлено, что происходило горение кровли дома. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. <…> Ликвидировать возгорание удалось в 20:08», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. В тушении принимали участие 11 спасателей и четыре единицы техники. Погибших и травмированных нет. По предварительной информации, пожар произошел в частном жилом доме. О пожаре в частном доме в Нытве (Пермский край) URA.RU писало ранее. Тогда было установлено, что горят крыша, стены дома и хозяйственные постройки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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