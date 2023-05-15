Челябинец украл у женщины телефон после отказа познакомиться

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Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, замок, арест, пистолет, оружие, тюрьма, решетка, кобура, полиция, суд, конвой
Мужчину задержали и отправили в изолятор Фото:

В Челябинске местный житель украл у прохожей женщины мобильный телефон после того, как получил отказ в знакомстве. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленник был задержан и водворен в ИВС.

«Потерпевшая пояснила, что в вечернее время к ней подошел неизвестный мужчина и предложил познакомиться. Получив отказ, он толкнул ее и забрал сотовый телефон, после чего скрылся», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В областном главке отметили, что на поиск мужчины были ориентированы наружные наряды. Его нашли по приметам, которые указала женщина. Она же опознала налетчика.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Похищенный телефон изъят и после проведения необходимых следственных действий будет возвращен владелице.

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В Челябинске местный житель украл у прохожей женщины мобильный телефон после того, как получил отказ в знакомстве. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленник был задержан и водворен в ИВС. «Потерпевшая пояснила, что в вечернее время к ней подошел неизвестный мужчина и предложил познакомиться. Получив отказ, он толкнул ее и забрал сотовый телефон, после чего скрылся», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В областном главке отметили, что на поиск мужчины были ориентированы наружные наряды. Его нашли по приметам, которые указала женщина. Она же опознала налетчика. В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Похищенный телефон изъят и после проведения необходимых следственных действий будет возвращен владелице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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