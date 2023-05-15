Челябинец украл у женщины телефон после отказа познакомиться

Мужчину задержали и отправили в изолятор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске местный житель украл у прохожей женщины мобильный телефон после того, как получил отказ в знакомстве. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленник был задержан и водворен в ИВС.

«Потерпевшая пояснила, что в вечернее время к ней подошел неизвестный мужчина и предложил познакомиться. Получив отказ, он толкнул ее и забрал сотовый телефон, после чего скрылся», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В областном главке отметили, что на поиск мужчины были ориентированы наружные наряды. Его нашли по приметам, которые указала женщина. Она же опознала налетчика.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Похищенный телефон изъят и после проведения необходимых следственных действий будет возвращен владелице.