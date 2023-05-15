Пермь возглавила рейтинг городов по росту цен на квартиры в новостройках

16 мая 2023 в 03:30 Размер текста - 17 +

Жилье в Перми в среднем за год подорожало на 15,3% Фото: Сергей Русанов © URA.RU Среди российских городов-миллионников стоимость квадратного метра жилья в новостройках заметнее всего увеличилась в Перми. Об этом сообщили аналитики компании «Бест-Новострой». «Лидером по годовому росту цен на квартиры в новостройках среди городов-миллионников стала Пермь. С апреля прошлого года по апрель 2023 года средняя цена квадратный метро в городе выросла на 15,3% (до 118,6 тысяч рублей)», — передает портал «РБК-Недвижимость», который заказал исследование. Второе место рейтинга занял Омск, далее следуют Челябинск и Краснодар. Пятерку лидеров замкнул Волгоград. Ранее стало известно, что пермские новостройки стали продавать в 1,5 раза дольше. В пресс-службе «Авито» поясняли URA.RU, что средний срок продажи новой квартиры в прикамской столице в марте текущего года составил 172 дня. Это на 59% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Среди российских городов-миллионников стоимость квадратного метра жилья в новостройках заметнее всего увеличилась в Перми. Об этом сообщили аналитики компании «Бест-Новострой». «Лидером по годовому росту цен на квартиры в новостройках среди городов-миллионников стала Пермь. С апреля прошлого года по апрель 2023 года средняя цена квадратный метро в городе выросла на 15,3% (до 118,6 тысяч рублей)», — передает портал «РБК-Недвижимость», который заказал исследование. Второе место рейтинга занял Омск, далее следуют Челябинск и Краснодар. Пятерку лидеров замкнул Волгоград. Ранее стало известно, что пермские новостройки стали продавать в 1,5 раза дольше. В пресс-службе «Авито» поясняли URA.RU, что средний срок продажи новой квартиры в прикамской столице в марте текущего года составил 172 дня. Это на 59% больше, чем в том же месяце прошлого года.