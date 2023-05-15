15 мая 2023

Пермь возглавила рейтинг городов по росту цен на квартиры в новостройках

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, новый центр, виды города пермь
Жилье в Перми в среднем за год подорожало на 15,3% Фото:

Среди российских городов-миллионников стоимость квадратного метра жилья в новостройках заметнее всего увеличилась в Перми. Об этом сообщили аналитики компании «Бест-Новострой».

«Лидером по годовому росту цен на квартиры в новостройках среди городов-миллионников стала Пермь. С апреля прошлого года по апрель 2023 года средняя цена квадратный метро в городе выросла на 15,3% (до 118,6 тысяч рублей)», — передает портал «РБК-Недвижимость», который заказал исследование.

Второе место рейтинга занял Омск, далее следуют Челябинск и Краснодар. Пятерку лидеров замкнул Волгоград.

Ранее стало известно, что пермские новостройки стали продавать в 1,5 раза дольше. В пресс-службе «Авито» поясняли URA.RU, что средний срок продажи новой квартиры в прикамской столице в марте текущего года составил 172 дня. Это на 59% больше, чем в том же месяце прошлого года.

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Среди российских городов-миллионников стоимость квадратного метра жилья в новостройках заметнее всего увеличилась в Перми. Об этом сообщили аналитики компании «Бест-Новострой». «Лидером по годовому росту цен на квартиры в новостройках среди городов-миллионников стала Пермь. С апреля прошлого года по апрель 2023 года средняя цена квадратный метро в городе выросла на 15,3% (до 118,6 тысяч рублей)», — передает портал «РБК-Недвижимость», который заказал исследование. Второе место рейтинга занял Омск, далее следуют Челябинск и Краснодар. Пятерку лидеров замкнул Волгоград. Ранее стало известно, что пермские новостройки стали продавать в 1,5 раза дольше. В пресс-службе «Авито» поясняли URA.RU, что средний срок продажи новой квартиры в прикамской столице в марте текущего года составил 172 дня. Это на 59% больше, чем в том же месяце прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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