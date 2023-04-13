ФСБ выявила причастность соратников Навального к убийству Татарского

Теракт, в котором погиб Владлен Татарский, был организован спецслужбами Украины и их агентурой
новость из сюжетаПри взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский
Теракт в Санкт-Петербурге был организован по призыву ФБК (экстремистская организация, признана иноагетом, запрещена на территории РФ и ликвидирована по решению суда), а также спецслужбами Украины. Об этом сообщает ФСБ.
«Трепова совершила теракт в Петербурге в результате неоднократных призывов руководителей ФБК Волкова и Жданова (признаны иноагентами в РФ) к подрывной деятельности в России», — говорится в пресс-релизе ФСБ. Там уточнили, что теракт был организован спецслужбами Украины и их агентурой из российской оппозиции.
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