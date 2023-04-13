ФСБ выявила причастность соратников Навального к убийству Татарского

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Прощание с Максимом Фоминым (Владленом Татарским). Москва, татарский владлен, фомин максим
Теракт, в котором погиб Владлен Татарский, был организован спецслужбами Украины и их агентурой Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Теракт в Санкт-Петербурге был организован по призыву ФБК (экстремистская организация, признана иноагетом, запрещена на территории РФ и ликвидирована по решению суда), а также спецслужбами Украины. Об этом сообщает ФСБ.

«Трепова совершила теракт в Петербурге в результате неоднократных призывов руководителей ФБК Волкова и Жданова (признаны иноагентами в РФ) к подрывной деятельности в России», — говорится в пресс-релизе ФСБ. Там уточнили, что теракт был организован спецслужбами Украины и их агентурой из российской оппозиции.

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Теракт в Санкт-Петербурге был организован по призыву ФБК (экстремистская организация, признана иноагетом, запрещена на территории РФ и ликвидирована по решению суда), а также спецслужбами Украины. Об этом сообщает ФСБ. «Трепова совершила теракт в Петербурге в результате неоднократных призывов руководителей ФБК Волкова и Жданова (признаны иноагентами в РФ) к подрывной деятельности в России», — говорится в пресс-релизе ФСБ. Там уточнили, что теракт был организован спецслужбами Украины и их агентурой из российской оппозиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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