ФСБ выявила причастность соратников Навального к убийству Татарского

13 апреля 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

Теракт, в котором погиб Владлен Татарский, был организован спецслужбами Украины и их агентурой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский Теракт в Санкт-Петербурге был организован по призыву ФБК (экстремистская организация, признана иноагетом, запрещена на территории РФ и ликвидирована по решению суда), а также спецслужбами Украины. Об этом сообщает ФСБ. «Трепова совершила теракт в Петербурге в результате неоднократных призывов руководителей ФБК Волкова и Жданова (признаны иноагентами в РФ) к подрывной деятельности в России», — говорится в пресс-релизе ФСБ. Там уточнили, что теракт был организован спецслужбами Украины и их агентурой из российской оппозиции.

Теракт в Санкт-Петербурге был организован по призыву ФБК (экстремистская организация, признана иноагетом, запрещена на территории РФ и ликвидирована по решению суда), а также спецслужбами Украины. Об этом сообщает ФСБ. «Трепова совершила теракт в Петербурге в результате неоднократных призывов руководителей ФБК Волкова и Жданова (признаны иноагентами в РФ) к подрывной деятельности в России», — говорится в пресс-релизе ФСБ. Там уточнили, что теракт был организован спецслужбами Украины и их агентурой из российской оппозиции.