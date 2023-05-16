16 мая 2023

В Нижневартовске сменили локацию празднования «Сабантуя»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сабантуй - национальный праздник башки и татар. Сургут, народные танцы, пляски, татары, сабантуй, башкиры
«Сабантуй» проведут на площади Нефтяников Фото:

Власти Нижневартовска определились с локацией празднования «Сабантуя». Об этом сообщил в своем telegram-канале спикер думы ХМАО Борис Хохряков.

«Один из самых масштабных и любимых вартовчанами и гостями города праздник „Сабантуй“ в этом году состоится на площади Нефтяников», — сообщил Хохряков. Свой пост он опубликовал после рабочей встречи с исполняющим обязанности главы города Виктором Ситниковым и председателем думы Нижневартовска Алексеем Сатиновым.

Сами вартовчане рассказывают, что раньше «Сабантуй» проводили в других местах. Перенос локации они связывают с ремонтом на городском озере, где всегда проходил этот праздник. «В прошлом году праздник провели на набережной, а до этого он вроде всегда был на Комсомольском озере, где сейчас стройка», — сообщила Наталья Носкова.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска обозначили планы по обновлению городского озера. Планируется обустройство прогулочной зоны с возможностью подъезда к водоему.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Нижневартовска определились с локацией празднования «Сабантуя». Об этом сообщил в своем telegram-канале спикер думы ХМАО Борис Хохряков. «Один из самых масштабных и любимых вартовчанами и гостями города праздник „Сабантуй“ в этом году состоится на площади Нефтяников», — сообщил Хохряков. Свой пост он опубликовал после рабочей встречи с исполняющим обязанности главы города Виктором Ситниковым и председателем думы Нижневартовска Алексеем Сатиновым. Сами вартовчане рассказывают, что раньше «Сабантуй» проводили в других местах. Перенос локации они связывают с ремонтом на городском озере, где всегда проходил этот праздник. «В прошлом году праздник провели на набережной, а до этого он вроде всегда был на Комсомольском озере, где сейчас стройка», — сообщила Наталья Носкова. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска обозначили планы по обновлению городского озера. Планируется обустройство прогулочной зоны с возможностью подъезда к водоему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...