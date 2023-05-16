В Нижневартовске сменили локацию празднования «Сабантуя»

17 мая 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

«Сабантуй» проведут на площади Нефтяников Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Власти Нижневартовска определились с локацией празднования «Сабантуя». Об этом сообщил в своем telegram-канале спикер думы ХМАО Борис Хохряков. «Один из самых масштабных и любимых вартовчанами и гостями города праздник „Сабантуй“ в этом году состоится на площади Нефтяников», — сообщил Хохряков. Свой пост он опубликовал после рабочей встречи с исполняющим обязанности главы города Виктором Ситниковым и председателем думы Нижневартовска Алексеем Сатиновым. Сами вартовчане рассказывают, что раньше «Сабантуй» проводили в других местах. Перенос локации они связывают с ремонтом на городском озере, где всегда проходил этот праздник. «В прошлом году праздник провели на набережной, а до этого он вроде всегда был на Комсомольском озере, где сейчас стройка», — сообщила Наталья Носкова. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска обозначили планы по обновлению городского озера. Планируется обустройство прогулочной зоны с возможностью подъезда к водоему.

Власти Нижневартовска определились с локацией празднования «Сабантуя». Об этом сообщил в своем telegram-канале спикер думы ХМАО Борис Хохряков. «Один из самых масштабных и любимых вартовчанами и гостями города праздник „Сабантуй“ в этом году состоится на площади Нефтяников», — сообщил Хохряков. Свой пост он опубликовал после рабочей встречи с исполняющим обязанности главы города Виктором Ситниковым и председателем думы Нижневартовска Алексеем Сатиновым. Сами вартовчане рассказывают, что раньше «Сабантуй» проводили в других местах. Перенос локации они связывают с ремонтом на городском озере, где всегда проходил этот праздник. «В прошлом году праздник провели на набережной, а до этого он вроде всегда был на Комсомольском озере, где сейчас стройка», — сообщила Наталья Носкова. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска обозначили планы по обновлению городского озера. Планируется обустройство прогулочной зоны с возможностью подъезда к водоему.