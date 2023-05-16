В область придут грозы и сильный ветер Фото: Марина Малкова © URA.RU

На Челябинскую область надвигаются грозы и шквал, порывы ветра достигнут 18 мая 15-17 метров в секунду. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.

«В регионе 18 мая пройдут грозы с сильным ветром, достигающим 15-17 метров в секунду. Ночью возможны заморозки до минус двух градусов. Днем температура будет колебаться в пределах плюс 14-19 градусов. В пятницу, 19 мая, продолжат идти дожди. Ночью температура воздуха остынет до плюс 3-8 градусов, днем поднимется до 13-18. Выходные 20 мая начнутся с гроз. Ночью температура останется на прежнем уровне, а днем воздух прогреется до 18-23 градусов тепла», — пояснили в челябинском ЦГМС.

В Челябинске 18 мая сохранится теплая облачная погода без осадков и с порывами ветра до 15 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 16-18 градусов. 19 мая будет дождливо, осадки прекратятся только в субботу, 20 мая. Дневная температура будет колебаться с 16 до 22 градусов тепла, а ночью опускаться до плюс 6-8.

Синоптики предупредили о грозе и сильном ветре в регионе 18 мая Скрин: сайт Челябгидрометцентра