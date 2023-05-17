17 мая 2023

«Известия»: в России закрываются авторизованные сервисные центры Apple

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Причина закрытия АСЦ в девятом и десятом пакете антироссийских санкций Фото:

В России начали закрываться авторизованные сервисные центры Apple. Перестали работать АСЦ MacLabs в Москве и отделение B2X в Санкт-Петербурге, передают «Известия».

«Больше не работает АСЦ MacLabs в Москве. На официальном сайте компании указано, что устройства больше не принимаются на обслуживание, а вся сданная техника будет выдана владельцам. Закрылся и офис компании B2X в Санкт-Петербурге», — сообщают «Известия».

Московский сервис «Бробролаб» иначе справляется с трудностями. На своем официальном сайте АСЦ объявил сбор средств на продолжение деятельности. По мнению гендиректора компании Дмитрия Кирьянова, нынешние проблемы сервисных центров — прямое следствие девятого и десятого пакета санкций, так как после их вступления в силу в Россию перестали поставляться детали для компьютеров и планшетов. А порядка 40% обращений связаны с гарантийными ремонтами именно этих девайсов.

Ранее 16 декабря вступил в силу девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Среди ограничений присутствует приостановка действия лицензий на вещание четырех российских телеканалов «НТВ», «Россия 1», РЕН ТВ и Первого канала. Десятый пакет санкций против России был одобрен 25 февраля. Он включает в себя более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, адресные ограничительные меры в отношении физлиц и юрлиц, которые поддерживают спецоперацию, доставляют дроны, используемые Россией в СВО.

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В России начали закрываться авторизованные сервисные центры Apple. Перестали работать АСЦ MacLabs в Москве и отделение B2X в Санкт-Петербурге, передают «Известия». «Больше не работает АСЦ MacLabs в Москве. На официальном сайте компании указано, что устройства больше не принимаются на обслуживание, а вся сданная техника будет выдана владельцам. Закрылся и офис компании B2X в Санкт-Петербурге», — сообщают «Известия». Московский сервис «Бробролаб» иначе справляется с трудностями. На своем официальном сайте АСЦ объявил сбор средств на продолжение деятельности. По мнению гендиректора компании Дмитрия Кирьянова, нынешние проблемы сервисных центров — прямое следствие девятого и десятого пакета санкций, так как после их вступления в силу в Россию перестали поставляться детали для компьютеров и планшетов. А порядка 40% обращений связаны с гарантийными ремонтами именно этих девайсов. Ранее 16 декабря вступил в силу девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Среди ограничений присутствует приостановка действия лицензий на вещание четырех российских телеканалов «НТВ», «Россия 1», РЕН ТВ и Первого канала. Десятый пакет санкций против России был одобрен 25 февраля. Он включает в себя более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, адресные ограничительные меры в отношении физлиц и юрлиц, которые поддерживают спецоперацию, доставляют дроны, используемые Россией в СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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