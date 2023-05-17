«Ночь музеев»: куда сходить с детьми в Челябинске

В Музее изобразительных искусств можно будет порисовать на шопперах Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Ночь музеев на Урале

Куда можно сходить с детьми в «Ночь музеев»? URA.RU собрало информацию о специальных мероприятиях музейной ночи 20 мая в Челябинске, которые будут интересны детям.

В Историческом музее Южного Урала (ул. Труда, 100) для гостей музейной ночи пройдут «Воробьиные сказки» — игры, где посетители, как взрослые, так и дети, надевают костюмы воробьев, играют и фотографируются. Также в музее с детьми можно посетить «Археологическую мозаику» — сбор пазлов из керамики, экскурсию по выставке «Магия украшений» с изготовлением оттисков монет, выставку «Шестиногое чудо», посвященное насекомым Челябинской области, России и мира. Также можно посетить спектакль «Малахитовая шкатулка» и представление «В урочище Челяби…» с примеркой старинных костюмов. Музей 20 мая будет работать до 23:00. Билет стоит 100 рублей.

В Музее изобразительных искусств (пл. Революции, 1) с детьми можно будет порисовать на шопперах (это стоит 700 рублей), освоить рисование кляксами (200 рублей) или витражную роспись (500 рублей).

В парк «Россия — Моя история» (ул. Труда, 183) можно сходить с детьми, интересующимися историей. 20 мая там пройдут три экскурсии: про Царскосельскую железную дорогу и Великий Сибирский путь, про династии Рюриковичей и Романовых. Посещение парка бесплатно.

В Центре исторического наследия ЮУЖД (ул. Железнодорожная, 11) можно будет посетить игру-бродилку «PROисторию» и мастер-классы детского технопарка «Кванториум». В Ночь музеев железнодорожный музей будет работать до 20:00, но касса — до 19:00. Билет стоит 100 рублей, дети до 7 лет проходят бесплатно.

Парк чудес «Галилео» (ул. Кирова, 167) 20 мая будет работать до 2 часов ночи (в обычные дни он закрывается в 20 часов). Развлекательная программа традиционная, вход по обычным билетам: детский — 450 рублей, взрослый — 550 рублей.

В музее занимательной науки «Экспериментус» в ТРК «Алмаз» (Копейское шоссе, 64), как рассказали URA.RU его сотрудники, программа также без изменений. Время работы не меняется, поскольку график парка (до 22 часов) привязан к графику работы «Алмаза». Цена детского билета — 400 рублей, взрослого — 450.