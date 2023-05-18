Жителей Нижневартовска и Мегиона (ХМАО) обеспокоил дым и пожар в районе Ватинского месторождения через переправу СУ-920. Соответствующий пост размещен в социальной сети.
«У Мегиона бушует ландшафтный пожар, в Нижневартовске тоже хорошо видно дым. Горит предположительно сухая трава на месторождении через переправу СУ — 920», — написал пользователь telegram-канала «Типичный краб Нижневартовск». В telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия» подписчики сообщают о том, что пожар разгорается и становиться сильнее.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО — Югре. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало о том, что жители Нижневартовска (ХМАО) сообщили о непотушенном пожаре на противоположном берегу Оби. В комментариях подписчики делились, что днем видели только дым, а вечером появилось огненное зарево.
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