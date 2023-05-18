18 мая 2023
17 мая 2023

Жители ХМАО сообщают о возгорании в районе Ватинского месторождения. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению лесных пожаров и сельскохозяйственных палов. Челябинск, дым, пожар, огонь, лесной пожар, пожар в поле, горит трава, пожароопасный период, ландшафтный пожар, тушение пожаров
Предположительно горит трава в районе Ватинского месторождения Фото:

Жителей Нижневартовска и Мегиона (ХМАО) обеспокоил дым и пожар в районе Ватинского месторождения через переправу СУ-920. Соответствующий пост размещен в социальной сети.

«У Мегиона бушует ландшафтный пожар, в Нижневартовске тоже хорошо видно дым. Горит предположительно сухая трава на месторождении через переправу СУ — 920», — написал пользователь telegram-канала «Типичный краб Нижневартовск». В telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия» подписчики сообщают о том, что пожар разгорается и становиться сильнее.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО — Югре. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало о том, что жители Нижневартовска (ХМАО) сообщили о непотушенном пожаре на противоположном берегу Оби. В комментариях подписчики делились, что днем видели только дым, а вечером появилось огненное зарево.

В социальных сетях горожане сообщают о том, что пожар разгорается и становиться сильнее.
В социальных сетях горожане сообщают о том, что пожар разгорается и становиться сильнее.

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Жителей Нижневартовска и Мегиона (ХМАО) обеспокоил дым и пожар в районе Ватинского месторождения через переправу СУ-920. Соответствующий пост размещен в социальной сети. «У Мегиона бушует ландшафтный пожар, в Нижневартовске тоже хорошо видно дым. Горит предположительно сухая трава на месторождении через переправу СУ — 920», — написал пользователь telegram-канала «Типичный краб Нижневартовск». В telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия» подписчики сообщают о том, что пожар разгорается и становиться сильнее. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО — Югре. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало о том, что жители Нижневартовска (ХМАО) сообщили о непотушенном пожаре на противоположном берегу Оби. В комментариях подписчики делились, что днем видели только дым, а вечером появилось огненное зарево.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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