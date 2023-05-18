Жители ХМАО сообщают о возгорании в районе Ватинского месторождения. Фото

19 мая 2023 в 02:33 Размер текста - 17 +

Предположительно горит трава в районе Ватинского месторождения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Нижневартовска и Мегиона (ХМАО ) обеспокоил дым и пожар в районе Ватинского месторождения через переправу СУ-920. Соответствующий пост размещен в социальной сети. «У Мегиона бушует ландшафтный пожар, в Нижневартовске тоже хорошо видно дым. Горит предположительно сухая трава на месторождении через переправу СУ — 920», — написал пользователь telegram-канала «Типичный краб Нижневартовск». В telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия» подписчики сообщают о том, что пожар разгорается и становиться сильнее. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО — Югре. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало о том, что жители Нижневартовска (ХМАО) сообщили о непотушенном пожаре на противоположном берегу Оби. В комментариях подписчики делились, что днем видели только дым, а вечером появилось огненное зарево. В социальных сетях горожане сообщают о том, что пожар разгорается и становиться сильнее. telegram-канала «Типичный краб Нижневартовск»

Жителей Нижневартовска и Мегиона (ХМАО) обеспокоил дым и пожар в районе Ватинского месторождения через переправу СУ-920. Соответствующий пост размещен в социальной сети. «У Мегиона бушует ландшафтный пожар, в Нижневартовске тоже хорошо видно дым. Горит предположительно сухая трава на месторождении через переправу СУ — 920», — написал пользователь telegram-канала «Типичный краб Нижневартовск». В telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия» подписчики сообщают о том, что пожар разгорается и становиться сильнее. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО — Югре. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало о том, что жители Нижневартовска (ХМАО) сообщили о непотушенном пожаре на противоположном берегу Оби. В комментариях подписчики делились, что днем видели только дым, а вечером появилось огненное зарево.