18 мая 2023

Челябинский самокатчик заплатит два миллиона рублей за смертельный наезд на пенсионерку

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам Челябинска. Челябинск, крест, самокат, электросамокат
Самокатчик заплатит родственникам погибшей за причиненный моральный вред Фото:

С самокатчика, который в мае 2021 года насмерть задавил пенсионерку в Челябинске, взыскали 2 млн рублей в качестве моральной компенсации родственникам погибшей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«При определении размера компенсации морального вреда суд учел требования разумности и справедливости, степень нравственных и физических страданий, степень вины нарушителя. С учетом позиции прокурора, которым поддержаны требования о компенсации морального вреда, суд взыскал в пользу сына, дочери и четырех несовершеннолетних внуков компенсацию морального вреда на общую сумму 2 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел в мае 2021 года. В ноябре 2022 года самокатчик был осужден к одному году ограничения свободы. Однако родственники погибшей обратились в суд с требованием компенсации.

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С самокатчика, который в мае 2021 года насмерть задавил пенсионерку в Челябинске, взыскали 2 млн рублей в качестве моральной компенсации родственникам погибшей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «При определении размера компенсации морального вреда суд учел требования разумности и справедливости, степень нравственных и физических страданий, степень вины нарушителя. С учетом позиции прокурора, которым поддержаны требования о компенсации морального вреда, суд взыскал в пользу сына, дочери и четырех несовершеннолетних внуков компенсацию морального вреда на общую сумму 2 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что инцидент произошел в мае 2021 года. В ноябре 2022 года самокатчик был осужден к одному году ограничения свободы. Однако родственники погибшей обратились в суд с требованием компенсации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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