Челябинский самокатчик заплатит два миллиона рублей за смертельный наезд на пенсионерку

Самокатчик заплатит родственникам погибшей за причиненный моральный вред Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С самокатчика, который в мае 2021 года насмерть задавил пенсионерку в Челябинске, взыскали 2 млн рублей в качестве моральной компенсации родственникам погибшей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«При определении размера компенсации морального вреда суд учел требования разумности и справедливости, степень нравственных и физических страданий, степень вины нарушителя. С учетом позиции прокурора, которым поддержаны требования о компенсации морального вреда, суд взыскал в пользу сына, дочери и четырех несовершеннолетних внуков компенсацию морального вреда на общую сумму 2 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел в мае 2021 года. В ноябре 2022 года самокатчик был осужден к одному году ограничения свободы. Однако родственники погибшей обратились в суд с требованием компенсации.