18 мая 2023

У свердловчанки отобрали детей, которых она держала в челябинской бане

© Служба новостей «URA.RU»
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За неисполнение родительских обязанностей женщину приговорили к 180 часам обязательных работ Фото:

В Касли (Челябинская область) уроженка Каменска-Уральского (Свердловская область) с малолетними детьми и гражданским мужем жила в бане. Дети были помещены в детдом, их мать оправили на исправительные работы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Женщина переехала из Каменск-Уральского (Свердловская область) в Каслинский район Челябинской области с детьми 2008 и 2010 года рождения. Она стала проживать с детьми и сожителем в бане площадью десять квадратных метров на территории частного домовладения. За неисполнение родительских обязанностей на женщину завели уголовное дело, а детей временно поместили в детдом», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что строение не было оборудовано для проживания малолетних. Не было стола для учебы и мест для сна. Как сообщили соседи сотрудникам правоохранительных органов, дети были неопрятными и просили еду. Из детского дома Каслей детей забрал отец. В отношении женщины суд вынес приговор по ст. 156 УК РФ и назначил наказание в виде 180 часов обязательных работ.

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В Касли (Челябинская область) уроженка Каменска-Уральского (Свердловская область) с малолетними детьми и гражданским мужем жила в бане. Дети были помещены в детдом, их мать оправили на исправительные работы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Женщина переехала из Каменск-Уральского (Свердловская область) в Каслинский район Челябинской области с детьми 2008 и 2010 года рождения. Она стала проживать с детьми и сожителем в бане площадью десять квадратных метров на территории частного домовладения. За неисполнение родительских обязанностей на женщину завели уголовное дело, а детей временно поместили в детдом», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что строение не было оборудовано для проживания малолетних. Не было стола для учебы и мест для сна. Как сообщили соседи сотрудникам правоохранительных органов, дети были неопрятными и просили еду. Из детского дома Каслей детей забрал отец. В отношении женщины суд вынес приговор по ст. 156 УК РФ и назначил наказание в виде 180 часов обязательных работ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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