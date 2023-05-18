У свердловчанки отобрали детей, которых она держала в челябинской бане

За неисполнение родительских обязанностей женщину приговорили к 180 часам обязательных работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Касли (Челябинская область) уроженка Каменска-Уральского (Свердловская область) с малолетними детьми и гражданским мужем жила в бане. Дети были помещены в детдом, их мать оправили на исправительные работы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Женщина переехала из Каменск-Уральского (Свердловская область) в Каслинский район Челябинской области с детьми 2008 и 2010 года рождения. Она стала проживать с детьми и сожителем в бане площадью десять квадратных метров на территории частного домовладения. За неисполнение родительских обязанностей на женщину завели уголовное дело, а детей временно поместили в детдом», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что строение не было оборудовано для проживания малолетних. Не было стола для учебы и мест для сна. Как сообщили соседи сотрудникам правоохранительных органов, дети были неопрятными и просили еду. Из детского дома Каслей детей забрал отец. В отношении женщины суд вынес приговор по ст. 156 УК РФ и назначил наказание в виде 180 часов обязательных работ.