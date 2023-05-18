В Челябинске резко выросли продажи изделий из золота

Жительницы Челябинска стали чаще интересоваться украшениями из красного золота Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительницы Челябинска в 2023 году увеличили спрос на красное золото. Как следует из данных аналитического центра Sokolov, доля продаж этого металла выросла на 7% до 17,6% от всего объема.

«С января по май 2023 года самым востребованным металлом как у челябинцев (77% продаж), так и у челябинок (76%) остается серебро. Но наблюдается другой интересный тренд: женщины стали активнее покупать красное золото. Доля продаж этого металла выросла на 7% до 17,6% от всего объема», — отметили в Sokolov.

При этом среди мужчин выросла популярность украшений из стали. Спрос на изделия из нее увеличился на 7%.

Среди женщин на первом месте по покупкам оказались серьги (33% продаж). Почти так же активно приобретали кольца (32%). Вырос запрос на подвески (до 11%). Мужчины обычно выбирали браслеты (40% реализации), мужские часы (36%) и серьги (9,3%). При этом востребованность последних снизилась.

При сравнении женских аксессуаров видно, что дороже остальных челябинкам обходились браслеты (в среднем за 5,7 тыс рублей за штуку), серьги (5,6 тыс рублей), кольца (5,2 тысячи) и крестики (5 тысяч). Меньше пяти тысяч в городе в среднем отдавали за колье, броши, цепи, подвески и украшения для пирсинга (их средняя стоимость составила 1,2 тыс рублей). Мужчинам больше всего приходилось платить за часы (11,3 тыс рублей). Остальные украшения стоили меньше трех тысяч рублей. Самым доступным оказалось мужское колье, которое в среднем стоило 2,2 тысячи рублей.