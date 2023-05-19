19 мая 2023

В Челябинске из-за ДТП образовалась пробка на Шершневской плотине. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , пробка, затор, дорожное движение, дорога, затрудненное движение, автотранспорт
Пробка растянулась на несколько километров Фото:

Челябинские автомобилисты в субботу жалуются на огромную пробку в районе Шершневской плотины, где произошло ДТП. Судя по видеозаписям очевидцев, там микроавтобус влетел в дорожное ограждение.

«Дорога от кольца Шершней в сторону садов. Пробка от плотины», — написал очевидец в паблике «Новости Челябинска».

По данным свидетелей ДТП, микроавтобус врезался в разделительное ограждение на дороге. Редакция URA.RU запросила комментарий в ГИБДД Челябинска.

Пробка в районе плотины растянулась на несколько километров
Пробка в районе плотины растянулась на несколько километров

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Челябинские автомобилисты в субботу жалуются на огромную пробку в районе Шершневской плотины, где произошло ДТП. Судя по видеозаписям очевидцев, там микроавтобус влетел в дорожное ограждение. «Дорога от кольца Шершней в сторону садов. Пробка от плотины», — написал очевидец в паблике «Новости Челябинска». По данным свидетелей ДТП, микроавтобус врезался в разделительное ограждение на дороге. Редакция URA.RU запросила комментарий в ГИБДД Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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