Пробка растянулась на несколько километров
Челябинские автомобилисты в субботу жалуются на огромную пробку в районе Шершневской плотины, где произошло ДТП. Судя по видеозаписям очевидцев, там микроавтобус влетел в дорожное ограждение.
«Дорога от кольца Шершней в сторону садов. Пробка от плотины», — написал очевидец в паблике «Новости Челябинска».
По данным свидетелей ДТП, микроавтобус врезался в разделительное ограждение на дороге. Редакция URA.RU запросила комментарий в ГИБДД Челябинска.
Пробка в районе плотины растянулась на несколько километров
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!