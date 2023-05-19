Пробка растянулась на несколько километров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские автомобилисты в субботу жалуются на огромную пробку в районе Шершневской плотины, где произошло ДТП. Судя по видеозаписям очевидцев, там микроавтобус влетел в дорожное ограждение.

«Дорога от кольца Шершней в сторону садов. Пробка от плотины», — написал очевидец в паблике «Новости Челябинска».

По данным свидетелей ДТП, микроавтобус врезался в разделительное ограждение на дороге. Редакция URA.RU запросила комментарий в ГИБДД Челябинска.