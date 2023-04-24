В свердловский храм привезут православные святыни

В Храм Иоанна Богослова в Верхней Салде (Свердловская область) привезут мощи святых. Об этом сообщили в администрации города.
«В период с 26 по 28 апреля в храм Иоанна Богослова прибудут ковчег с мощами святого Луки Крымского. В храм прибудут иконы с мощами святых преподобных Киприана и Иустинии», — рассказали на странице администрации Верхней Салды «Вконтакте».
За день до этого состоится автомобильное молитвенное шествие «Святая Русь». Главная святыня шествия — копия Небоявленного Животворящего Креста.
Ранее URA.RU сообщало о передаче иконы, написанной настоятелем часовни святой Екатерины, патриарху Иерусалимскиму Феофилу III. Вручил икону с образом директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и старший священник Храма-на-Крови Максим Миняйло.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.