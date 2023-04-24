24 апреля 2023

В свердловский храм привезут православные святыни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Белогорский Свято-Николаевский монастырь. Пермь, иконостас, храм, вера, монастырь, религия, православие
Посетить храм с мощами можно с 26 по 28 апреля Фото:

В Храм Иоанна Богослова в Верхней Салде (Свердловская область) привезут мощи святых. Об этом сообщили в администрации города.

«В период с 26 по 28 апреля в храм Иоанна Богослова прибудут ковчег с мощами святого Луки Крымского. В храм прибудут иконы с мощами святых преподобных Киприана и Иустинии», — рассказали на странице администрации Верхней Салды «Вконтакте».

За день до этого состоится автомобильное молитвенное шествие «Святая Русь». Главная святыня шествия — копия Небоявленного Животворящего Креста.

Ранее URA.RU сообщало о передаче иконы, написанной настоятелем часовни святой Екатерины, патриарху Иерусалимскиму Феофилу III. Вручил икону с образом директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и старший священник Храма-на-Крови Максим Миняйло.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Храм Иоанна Богослова в Верхней Салде (Свердловская область) привезут мощи святых. Об этом сообщили в администрации города. «В период с 26 по 28 апреля в храм Иоанна Богослова прибудут ковчег с мощами святого Луки Крымского. В храм прибудут иконы с мощами святых преподобных Киприана и Иустинии», — рассказали на странице администрации Верхней Салды «Вконтакте». За день до этого состоится автомобильное молитвенное шествие «Святая Русь». Главная святыня шествия — копия Небоявленного Животворящего Креста. Ранее URA.RU сообщало о передаче иконы, написанной настоятелем часовни святой Екатерины, патриарху Иерусалимскиму Феофилу III. Вручил икону с образом директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и старший священник Храма-на-Крови Максим Миняйло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...