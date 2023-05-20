20 мая 2023
19 мая 2023

Пермские работодатели заметили позитив в резюме со смайлами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Якушев на встрече с молодыми сторонниками. Тюмень, сердце, радость, любовь, смайлик
Пермские работодатели положительно отреагировали на смайлики в резюме Фото:

В Перми каждый четвертый работодатель позитивно отреагировал на смайлы, которыми соискатели пользовались при отправке резюме. Об этом сообщили URA.RU в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы.

«В Перми большинство работодателей реагируют на резюме со смайлами спокойно (66%), каждый четвертый — положительно. При этом, 7 из 10 работающих пермяков используют смайлы и эмодзи в переписке по рабочим вопросам», — уточнили в сервисе SuperJob.

В результате исследования выяснилось, что мужчин смайлы и эмодзи в рабочей переписке раздражают чуть чаще, чем женщин (12 и 6% соответственно). По данным организаторов опроса — не приемлют подобных вольностей 30% респондентов.

Ранее URA.RU писало, что сервис по поиску высокооплачиваемой работы выяснил, сколько денег в месяц нужно для счастья среднестатистическому пермяку. Оказалось, достаточно 180 тысяч рублей в месяц.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми каждый четвертый работодатель позитивно отреагировал на смайлы, которыми соискатели пользовались при отправке резюме. Об этом сообщили URA.RU в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы. «В Перми большинство работодателей реагируют на резюме со смайлами спокойно (66%), каждый четвертый — положительно. При этом, 7 из 10 работающих пермяков используют смайлы и эмодзи в переписке по рабочим вопросам», — уточнили в сервисе SuperJob. В результате исследования выяснилось, что мужчин смайлы и эмодзи в рабочей переписке раздражают чуть чаще, чем женщин (12 и 6% соответственно). По данным организаторов опроса — не приемлют подобных вольностей 30% респондентов. Ранее URA.RU писало, что сервис по поиску высокооплачиваемой работы выяснил, сколько денег в месяц нужно для счастья среднестатистическому пермяку. Оказалось, достаточно 180 тысяч рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...