Пермские работодатели заметили позитив в резюме со смайлами

21 мая 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Пермские работодатели положительно отреагировали на смайлики в резюме Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Перми каждый четвертый работодатель позитивно отреагировал на смайлы, которыми соискатели пользовались при отправке резюме. Об этом сообщили URA.RU в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы. «В Перми большинство работодателей реагируют на резюме со смайлами спокойно (66%), каждый четвертый — положительно. При этом, 7 из 10 работающих пермяков используют смайлы и эмодзи в переписке по рабочим вопросам», — уточнили в сервисе SuperJob. В результате исследования выяснилось, что мужчин смайлы и эмодзи в рабочей переписке раздражают чуть чаще, чем женщин (12 и 6% соответственно). По данным организаторов опроса — не приемлют подобных вольностей 30% респондентов. Ранее URA.RU писало, что сервис по поиску высокооплачиваемой работы выяснил, сколько денег в месяц нужно для счастья среднестатистическому пермяку. Оказалось, достаточно 180 тысяч рублей в месяц.

В Перми каждый четвертый работодатель позитивно отреагировал на смайлы, которыми соискатели пользовались при отправке резюме. Об этом сообщили URA.RU в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы. «В Перми большинство работодателей реагируют на резюме со смайлами спокойно (66%), каждый четвертый — положительно. При этом, 7 из 10 работающих пермяков используют смайлы и эмодзи в переписке по рабочим вопросам», — уточнили в сервисе SuperJob. В результате исследования выяснилось, что мужчин смайлы и эмодзи в рабочей переписке раздражают чуть чаще, чем женщин (12 и 6% соответственно). По данным организаторов опроса — не приемлют подобных вольностей 30% респондентов. Ранее URA.RU писало, что сервис по поиску высокооплачиваемой работы выяснил, сколько денег в месяц нужно для счастья среднестатистическому пермяку. Оказалось, достаточно 180 тысяч рублей в месяц.