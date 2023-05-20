20 мая 2023

Призер Олимпиады обратился к свердловчанам из-за пожаров. Видео

Лыжник Алыпов: свердловчанам нужно воздержаться от походов в лес
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция, посвященная проведению Лыжни России. Екатеринбург, алыпов иван
Иван Алыпов призвал уральцев не ходить в лес Фото:
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Пожары в Свердловской области

Из-за смога, накрывшего Свердловскую область, трудно дышать. От походов в леса нужно воздержаться, призвал свердловчан призер Олимпиады-2006 (Турин) Иван Алыпов.

«Сегодня чудесное утро, но из-за дыма трудно дышать. Уважаемые уральцы, пожалуйста, воздержитесь от походов в лес пока ситуация не станет лучше», — цитирует Алыпова департамент информполитики региона в telegram-канале.

Уроженец Свердловска Иван Алыпов выступал за сборную России по лыжам в 2000—2010 годах. Среди основных его достижений не только попадание на пьедестал на Олимпиаде-2006 (масс-старт), но и призовые места на Кубке мира и чемпионатах России.

Ранее сообщалось, что спасатели за сутки ликвидировали 12 лесных пожаров в Свердловской области. Однако в регионе продолжают действовать еще 32 очага возгораний.

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Из-за смога, накрывшего Свердловскую область, трудно дышать. От походов в леса нужно воздержаться, призвал свердловчан призер Олимпиады-2006 (Турин) Иван Алыпов. «Сегодня чудесное утро, но из-за дыма трудно дышать. Уважаемые уральцы, пожалуйста, воздержитесь от походов в лес пока ситуация не станет лучше», — цитирует Алыпова департамент информполитики региона в telegram-канале. Уроженец Свердловска Иван Алыпов выступал за сборную России по лыжам в 2000—2010 годах. Среди основных его достижений не только попадание на пьедестал на Олимпиаде-2006 (масс-старт), но и призовые места на Кубке мира и чемпионатах России. Ранее сообщалось, что спасатели за сутки ликвидировали 12 лесных пожаров в Свердловской области. Однако в регионе продолжают действовать еще 32 очага возгораний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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