Призер Олимпиады обратился к свердловчанам из-за пожаров. Видео

Лыжник Алыпов: свердловчанам нужно воздержаться от походов в лес

21 мая 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Иван Алыпов призвал уральцев не ходить в лес Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Из-за смога, накрывшего Свердловскую область, трудно дышать. От походов в леса нужно воздержаться, призвал свердловчан призер Олимпиады-2006 (Турин) Иван Алыпов. «Сегодня чудесное утро, но из-за дыма трудно дышать. Уважаемые уральцы, пожалуйста, воздержитесь от походов в лес пока ситуация не станет лучше», — цитирует Алыпова департамент информполитики региона в telegram-канале. Уроженец Свердловска Иван Алыпов выступал за сборную России по лыжам в 2000—2010 годах. Среди основных его достижений не только попадание на пьедестал на Олимпиаде-2006 (масс-старт), но и призовые места на Кубке мира и чемпионатах России. Ранее сообщалось, что спасатели за сутки ликвидировали 12 лесных пожаров в Свердловской области. Однако в регионе продолжают действовать еще 32 очага возгораний.

Из-за смога, накрывшего Свердловскую область, трудно дышать. От походов в леса нужно воздержаться, призвал свердловчан призер Олимпиады-2006 (Турин) Иван Алыпов. «Сегодня чудесное утро, но из-за дыма трудно дышать. Уважаемые уральцы, пожалуйста, воздержитесь от походов в лес пока ситуация не станет лучше», — цитирует Алыпова департамент информполитики региона в telegram-канале. Уроженец Свердловска Иван Алыпов выступал за сборную России по лыжам в 2000—2010 годах. Среди основных его достижений не только попадание на пьедестал на Олимпиаде-2006 (масс-старт), но и призовые места на Кубке мира и чемпионатах России. Ранее сообщалось, что спасатели за сутки ликвидировали 12 лесных пожаров в Свердловской области. Однако в регионе продолжают действовать еще 32 очага возгораний.