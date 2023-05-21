К 300-летию Перми оперу «Танго с коровами» сыграют на счетах и пиле

В Перми пройдет премьера оперы «Танго с коровами», которая основана на одноименной книге пермского поэта-футуриста Василия Каменского. Тексты «железобетонных поэм» футуриста на музыку положил композитор Игорь Машуков. Исполняться она будет на необычных инструментах, говорят в ДК Калинина, где состоится представление.
«В музыке оперы использована альтернативная перкуссия: ботало (аутентичные коровьи колокольчики), двуручная деревенская пила, бухгалтерские счеты, спичечный коробок, а также инструмент листофон, придуманный Каменским», — сообщается на странице ДК в соцсети «ВКонтакте».
Музыка оперы частично отсылает к российскому авангарду начала XX века, но также здесь присутствуют и врезки, сочиненными в духе популярной клубной музыки. Премьера, посвященная 300-летию Перми состоится в городском ДК Калинина 22 мая.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.