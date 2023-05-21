К 300-летию Перми оперу «Танго с коровами» сыграют на счетах и пиле

22 мая 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Коровий колокольчик тоже станет инструментов, на котором сыграют оперу Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми В Перми пройдет премьера оперы «Танго с коровами», которая основана на одноименной книге пермского поэта-футуриста Василия Каменского. Тексты «железобетонных поэм» футуриста на музыку положил композитор Игорь Машуков. Исполняться она будет на необычных инструментах, говорят в ДК Калинина, где состоится представление. «В музыке оперы использована альтернативная перкуссия: ботало (аутентичные коровьи колокольчики), двуручная деревенская пила, бухгалтерские счеты, спичечный коробок, а также инструмент листофон, придуманный Каменским», — сообщается на странице ДК в соцсети «ВКонтакте». Музыка оперы частично отсылает к российскому авангарду начала XX века, но также здесь присутствуют и врезки, сочиненными в духе популярной клубной музыки. Премьера, посвященная 300-летию Перми состоится в городском ДК Калинина 22 мая.

В Перми пройдет премьера оперы «Танго с коровами», которая основана на одноименной книге пермского поэта-футуриста Василия Каменского. Тексты «железобетонных поэм» футуриста на музыку положил композитор Игорь Машуков. Исполняться она будет на необычных инструментах, говорят в ДК Калинина, где состоится представление. «В музыке оперы использована альтернативная перкуссия: ботало (аутентичные коровьи колокольчики), двуручная деревенская пила, бухгалтерские счеты, спичечный коробок, а также инструмент листофон, придуманный Каменским», — сообщается на странице ДК в соцсети «ВКонтакте». Музыка оперы частично отсылает к российскому авангарду начала XX века, но также здесь присутствуют и врезки, сочиненными в духе популярной клубной музыки. Премьера, посвященная 300-летию Перми состоится в городском ДК Калинина 22 мая.