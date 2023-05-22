Синоптик Пулин предрек свердловчанам заморозки

В уральскую столицу придут заморозки
В Екатеринбурге ожидаются небольшие заморозки. Речь идет о ночных температурах. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин.
«Несмотря на достаточно высокую температуру днем, в ночь на вторник сохранится вероятность слабых ночных заморозков на почве», — написал метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Однако ранее синоптик Пулин предрек свердловчанам 30-градусную жару.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области 22 и 23 мая ожидаются дожди и грозы. Высотный циклон служит аккумулятором влаги. Именно с этим связана перспектива осадков в регионе.
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