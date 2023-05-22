Синоптик Пулин предрек свердловчанам заморозки

22 мая 2023 в 19:41 Размер текста - 17 +

В уральскую столицу придут заморозки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге ожидаются небольшие заморозки. Речь идет о ночных температурах. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин. «Несмотря на достаточно высокую температуру днем, в ночь на вторник сохранится вероятность слабых ночных заморозков на почве», — написал метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Однако ранее синоптик Пулин предрек свердловчанам 30-градусную жару. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области 22 и 23 мая ожидаются дожди и грозы. Высотный циклон служит аккумулятором влаги. Именно с этим связана перспектива осадков в регионе.

В Екатеринбурге ожидаются небольшие заморозки. Речь идет о ночных температурах. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин. «Несмотря на достаточно высокую температуру днем, в ночь на вторник сохранится вероятность слабых ночных заморозков на почве», — написал метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Однако ранее синоптик Пулин предрек свердловчанам 30-градусную жару. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области 22 и 23 мая ожидаются дожди и грозы. Высотный циклон служит аккумулятором влаги. Именно с этим связана перспектива осадков в регионе.