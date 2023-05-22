Синоптик Пулин предрек свердловчанам заморозки

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Заморозки. Тюмень , погода, заморозки, опавшие листья, осень, изморозь
В уральскую столицу придут заморозки Фото:

В Екатеринбурге ожидаются небольшие заморозки. Речь идет о ночных температурах. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин.

«Несмотря на достаточно высокую температуру днем, в ночь на вторник сохранится вероятность слабых ночных заморозков на почве», — написал метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Однако ранее синоптик Пулин предрек свердловчанам 30-градусную жару.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области 22 и 23 мая ожидаются дожди и грозы. Высотный циклон служит аккумулятором влаги. Именно с этим связана перспектива осадков в регионе.

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В Екатеринбурге ожидаются небольшие заморозки. Речь идет о ночных температурах. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин. «Несмотря на достаточно высокую температуру днем, в ночь на вторник сохранится вероятность слабых ночных заморозков на почве», — написал метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Однако ранее синоптик Пулин предрек свердловчанам 30-градусную жару. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области 22 и 23 мая ожидаются дожди и грозы. Высотный циклон служит аккумулятором влаги. Именно с этим связана перспектива осадков в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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