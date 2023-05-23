Москва описала состав диверссионных групп, напавших на Белгородскую область Песков: в составе нападавших на Белгородскую область есть этнические русские 23 мая 2023 в 14:30 Размер текста - 17 + Спецслужбы России выявляют личности украинских боевиков, заявил Дмитрий Песков Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область В состав диверсионных групп, напавших на Белгородскую область, входили этнические русские. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. Он отметил, что они так же являются украинскими боевиками. «Это украинские боевики. На Украине живут много этнических русских, но они являются украинскими боевиками», — заявил Песков, отвечая на вопрос про состав ДРГ, атаковавшую Белгородскую область. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков добавил, что российские спецслужбы выясняют личности боевиков и их количество. ДРГ с территории Украины проникла в приграничные район Белгородской области утром 22 мая. Само нападение было признано терактом. В состав диверсионных групп, напавших на Белгородскую область, входили этнические русские. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. Он отметил, что они так же являются украинскими боевиками. «Это украинские боевики. На Украине живут много этнических русских, но они являются украинскими боевиками», — заявил Песков, отвечая на вопрос про состав ДРГ, атаковавшую Белгородскую область. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков добавил, что российские спецслужбы выясняют личности боевиков и их количество. ДРГ с территории Украины проникла в приграничные район Белгородской области утром 22 мая. Само нападение было признано терактом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям