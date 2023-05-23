Москва описала состав диверссионных групп, напавших на Белгородскую область

Песков: в составе нападавших на Белгородскую область есть этнические русские
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Спецслужбы России выявляют личности украинских боевиков, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

В состав диверсионных групп, напавших на Белгородскую область, входили этнические русские. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. Он отметил, что они так же являются украинскими боевиками.

«Это украинские боевики. На Украине живут много этнических русских, но они являются украинскими боевиками», — заявил Песков, отвечая на вопрос про состав ДРГ, атаковавшую Белгородскую область. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков добавил, что российские спецслужбы выясняют личности боевиков и их количество.

ДРГ с территории Украины проникла в приграничные район Белгородской области утром 22 мая. Само нападение было признано терактом.

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В состав диверсионных групп, напавших на Белгородскую область, входили этнические русские. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. Он отметил, что они так же являются украинскими боевиками. «Это украинские боевики. На Украине живут много этнических русских, но они являются украинскими боевиками», — заявил Песков, отвечая на вопрос про состав ДРГ, атаковавшую Белгородскую область. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков добавил, что российские спецслужбы выясняют личности боевиков и их количество. ДРГ с территории Украины проникла в приграничные район Белгородской области утром 22 мая. Само нападение было признано терактом.
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