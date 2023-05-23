Миасский автозавод нашел замену импорту в многомиллиардных проектах

На важные агрегаты автозавод установит отечественные комплектующие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автозавод «Урал» из Миасса (Челябинская область) подписал соглашение о стратегическом партнерстве с компанией из Набережных Челнов для замены импортных поставок. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, планируется закуп комплектующих для многомиллиардного проектов «Мосты», «Электроплатформа» и других.

«Подписано соглашение с компанией „Ростар“ из Набережных Челнов о стратегическом сотрудничестве. Ожидается поставка карданных валов, фланцев и прочих комплектующих», — рассказали URA.RU на заводе.

Работа с «Ростаром» поможет снизить себестоимость производства и утроит объемы закупа отечественных комплектующих. Кроме вопросов ценообразования, в подписанном документе оговорили условия качества продукции.

Делегация «Ростара» побывала на предприятии. Знакомство с производственными площадками в Татарстане состоится в июле. На «Урале» заявили URA.RU, что гендиректор автозавода Павел Яковлев отметил значимость поставок серийных компонентов, прекращающих зависимость от импорта.

О подготовке нового производства автомостов завод «Урал» заявил в 2022 году. Мосты будут производиться грузоподъемностью от 10 до 16 тонн. Стоимость реализации проекта оценили в семь млрд рублей.