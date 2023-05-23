Аналитики подсчитали, во сколько обойдутся свадебные образы в Екатеринбурге

Свадебный образ жениха в Екатеринбурге стоит в разы дешевле, чем у невесты

Средняя стоимость свадебного платья в Екатеринбурге составляет 7,8 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

С мая традиционно начинается свадебный сезон. Спрос на услуги такого мероприятия в Екатеринбурге вырос в 2,4 раза. Представители Avito поделились с корреспондентом URA.RU нынешними ценами на образы жениха и невесты в уральской столице.

«Средняя стоимость свадебного платья невесты составляет 7,8 тысяч рублей. Добавить к платью пару свадебных туфель будет стоить от тысячи рублей. Средний чек на украшения составляет порядка тысячи рублей. Образ жениха обойдется дешевле — костюм-двойка будет стоить 4,3 тысячи рублей, а в дополнение за рубашку придется заплатить 1,3 тысячу рублей. Мужские туфли оцениваются в 2,9 тысячи рублей», — сказано в сообщении.

Среди невест вырос спрос на услуги свадебного стилиста в 2,4 раза, средняя их стоимость начинается от 4 тысяч рублей. Чтобы создать свадебную прическу, придется потратить от тысячи рублей. Большинство невест делают репетицию свадебного макияжа, цена которой составляет от 2,5 тысяч рублей. Окончательный вариант макияжа в день свадьбы стоит от 1,5 тысяч рублей.

Стоимость обручальных колец в этом сезоне составляет 11 тысяч рублей. За один свадебный букет цветочники просят в среднем 1,8 тысячу рублей.

Ранее URA.RU писало о том, как жительницы Екатеринбурга намекают на свадьбу своим мужчинам. Чаще всего для этого женщины показывают мужчинам фотографии свадебных платьев.