23 мая 2023

В летних лагерях при школах Челябинска детей будут кормить бесплатно

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, пища, еда, школьная столовая, обед, столовая, школьное питание, питание школьников, обеденное время
В пришкольных лагерях дети будут питаться два раза в день Фото:

В летних лагерях при школах Челябинска питание детей будет за счет городского бюджета. Об этом URA.RU сообщили 24 мая в пресс-службе мэрии.

«Этим летом детей в пришкольных лагерях будут кормить за счет средств городского бюджета. Такое решение приняла глава Челябинска Наталья Котова», — заявили в пресс-службе.

Для каждого ребенка предусмотрено двухразовое питание. В мэрии отметили, что на это не влияет отсутствие льготной категории.

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В летних лагерях при школах Челябинска питание детей будет за счет городского бюджета. Об этом URA.RU сообщили 24 мая в пресс-службе мэрии. «Этим летом детей в пришкольных лагерях будут кормить за счет средств городского бюджета. Такое решение приняла глава Челябинска Наталья Котова», — заявили в пресс-службе. Для каждого ребенка предусмотрено двухразовое питание. В мэрии отметили, что на это не влияет отсутствие льготной категории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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