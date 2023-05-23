В летних лагерях при школах Челябинска детей будут кормить бесплатно

24 мая 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

В пришкольных лагерях дети будут питаться два раза в день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В летних лагерях при школах Челябинска питание детей будет за счет городского бюджета. Об этом URA.RU сообщили 24 мая в пресс-службе мэрии. «Этим летом детей в пришкольных лагерях будут кормить за счет средств городского бюджета. Такое решение приняла глава Челябинска Наталья Котова», — заявили в пресс-службе. Для каждого ребенка предусмотрено двухразовое питание. В мэрии отметили, что на это не влияет отсутствие льготной категории.

В летних лагерях при школах Челябинска питание детей будет за счет городского бюджета. Об этом URA.RU сообщили 24 мая в пресс-службе мэрии. «Этим летом детей в пришкольных лагерях будут кормить за счет средств городского бюджета. Такое решение приняла глава Челябинска Наталья Котова», — заявили в пресс-службе. Для каждого ребенка предусмотрено двухразовое питание. В мэрии отметили, что на это не влияет отсутствие льготной категории.