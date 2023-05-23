В летних лагерях при школах Челябинска детей будут кормить бесплатно

В пришкольных лагерях дети будут питаться два раза в день
В летних лагерях при школах Челябинска питание детей будет за счет городского бюджета. Об этом URA.RU сообщили 24 мая в пресс-службе мэрии.
«Этим летом детей в пришкольных лагерях будут кормить за счет средств городского бюджета. Такое решение приняла глава Челябинска Наталья Котова», — заявили в пресс-службе.
Для каждого ребенка предусмотрено двухразовое питание. В мэрии отметили, что на это не влияет отсутствие льготной категории.
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