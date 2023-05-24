Путин заявил о лидерстве России на международной арене

Путин: Россия становится лидером в сфере международных финансов
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Владимир Путин на волонтерской премии "Мы вместе". Москва, путин владимир
Владимир Путин уверен, что Россия станет лидером в сфере международных финансов Фото:

Россия успешно становится одной из лидирующих стран в процессе перемен в сфере международных финансов. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин во время второго Евразийского экономического форума.

«России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров процесса перемен в сфере международных финансов», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24».

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Россия успешно становится одной из лидирующих стран в процессе перемен в сфере международных финансов. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин во время второго Евразийского экономического форума. «России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров процесса перемен в сфере международных финансов», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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