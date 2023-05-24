Путин заявил о лидерстве России на международной арене

Владимир Путин уверен, что Россия станет лидером в сфере международных финансов
Россия успешно становится одной из лидирующих стран в процессе перемен в сфере международных финансов. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин во время второго Евразийского экономического форума.
«России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров процесса перемен в сфере международных финансов», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24».
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