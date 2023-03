WP: проявление слабости США на Украине приведет к появлению нового мирового лидера

Китай наблюдает за действиями США на Украине и в случае проявления Вашингтоном слабости сможет занять место мирового лидера. Об этом заявил бывший Директор Белого дома по написанию речей Марк Тиссен. «Председатель Си Цзиньпин смотрит прямо на это. Если он увидит, что Соединенные Штаты уходят и демонстрируют отсутствие политической воли, то я думаю, что это просто подтвердило бы то, что говорилось в течение 10 лет. Что Соединенные Штаты — это слабеющая держава. И Китай захочет заменить их в качестве мирового лидера», — сказал Тиссен американской газете The Washington Post. Он также подчеркнул, что США будут продолжать помогать Украине, чтобы заставить председателя Си Цзиньпина пересмотреть свои взгляды в отношении возможного вторжения на Тайвань. Ранее в Турции заявляли, что Запад все чаще изживает себя своим же высокомерием и агрессией. Поэтому Запад и Европа начинают уступать свое лидерство Евразии. Израильская газета The Jerusalem Post сообщала, что Россия и ее партнеры сместят США с роли державы-гегемона, диктующей свои правила другим странам мира. По мнению авторов, Россия уже сейчас открыто приступила к внешнеполитической «географической переориентации», начав кооперироваться с Китаем, Ираном и Турцией. Обозреватель Associated Press Тара Копп заявляла, что США используют конфликт на Украине для подготовки к дальнейшей войне с Китаем.

