РИА Новости: Россия перехватила лидерство по экспорту нефти в Китай

Россия обгоняет Саудовскую Аравию в экспорте нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В 2022 году Россия значительно увеличила поставки нефтепродуктов в Китай, постепенно обгоняя экспорт нефти Саудовской Аравии на этот рынок. По данным РИА Новости, Москва опередила всех остальных поставщиков.

«В 2022-м Москва значительно нарастила поставки углеводородов в Китай и Индию. По данным китайской таможни, из России поступило 86,25 миллиона тонн нефти — 1,72 миллиона баррелей в сутки, что на 8% больше показателей 2021-го», — передает РИА Новости.

Авторы статьи отмечают, что китайская экономика сильно зависит от иностранных энергоресурсов: до 72% нефти и 45% газа приходят из-за рубежа — поэтому Пекин нуждается в топливе. Россия лидировала по поставкам с мая по июль прошлого года, однако Саудовская Аравия перехватила лидерство в августе.

Госкомпания Saudi Aramco подняла цену на свою нефть на 20 центов, что стало неприятным сюрпризом для Китайских НПЗ (Нефтеперерабатывающий завод), а Москва предложила хорошую скидку, говорится в материале. Так, по данным Refinitiv Oil Research, в январе Китай приобретал 2,03 миллиона баррелей в сутки российской нефти, а саудовской — 1,77.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что в 2023 году спрос на мировую нефть увеличится на 1,9 миллиона баррелей в сутки — до рекордных 101,7 миллионов. Несмотря на все западные санкции, Россия сохранит лидерство в экспорте нефти, говорится в докладе агентства.