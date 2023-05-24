24 мая 2023

В Свердловской области появились погибшие от укуса клеща

В прошлом году от укуса клеща погибли три свердловчанина
© Служба новостей «URA.RU»
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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалитный клещ, членистоногие, бореллиоз, болезнь лайма
До 2021 года летальных исходов от укуса клеща не фиксировали Фото:

В 2022 году в Свердловской области скончалось три человека после укуса клеща. Об этом рассказала врач-невролог Центра лечения клещевых инфекций «Новой больницы» Анастасия Клименко.

«В прошлом году было три летальных исхода, в предыдущие два года их не было. Все были не привиты. Один пациент был с первичным иммунодефицитом, была пожилая пациентка с поздним обращением: она пришла, когда появилась грубая невралгическая симптоматика. И одна пациентка была после коронавирусной инфекции», — сообщила врач на пресс-конференции в «Новой больнице».

Ранее стало известно, что в Свердловской области зафиксирован всплеск активности клещей. На 17 мая зарегистрировано 10330 обращений по поводу присасывания клеща, 20 случаев клещевого энцефалита и 57 случаев болезни Лайма.

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В 2022 году в Свердловской области скончалось три человека после укуса клеща. Об этом рассказала врач-невролог Центра лечения клещевых инфекций «Новой больницы» Анастасия Клименко. «В прошлом году было три летальных исхода, в предыдущие два года их не было. Все были не привиты. Один пациент был с первичным иммунодефицитом, была пожилая пациентка с поздним обращением: она пришла, когда появилась грубая невралгическая симптоматика. И одна пациентка была после коронавирусной инфекции», — сообщила врач на пресс-конференции в «Новой больнице». Ранее стало известно, что в Свердловской области зафиксирован всплеск активности клещей. На 17 мая зарегистрировано 10330 обращений по поводу присасывания клеща, 20 случаев клещевого энцефалита и 57 случаев болезни Лайма.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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