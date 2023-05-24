24 мая 2023

В Челябинске в микрорайоне Парковый-2 построят новый детский сад

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка в Карабаш Дубровский РМК Алтушкин Челябинск, детский сад
Проект детсада был одобрен госэкспертизой Фото:

В Челябинске в микрорайоне Парковый-2 построят новый детский сад. Застройщиком является «Челябстройзаказчик». Строительный проект получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте госреестра.

«Наименование объекта капитального строительства: детский сад в микрорайоне Парковый-2 города Челябинск. Вид работ — строительство, положительное заключение. Застройщик — муниципальное казенное учреждение „Челябстройзаказчик“», — говорится на сайте госэкспертизы.

Летом прошлого года жители микрорайона Парковый-2 попросили второй детский сад. Мест в уже существующем дошкольном общеобразовательном учреждении катастрофически не хватало. Позже началось его возведение.

Всего в Парковом-2 запланировано три детских сада. Один на 200 мест — на Сумина,10 был открыт в начале 2021 года. Второй на 120 мест строится ближе в «Метрану», он должен будет обеспечивать местами ЖК «Горизонт». Третий детсад №3 запланирован на 150 мест во дворе домов Сумина 18, 22 и Столыпина, 15а.

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В Челябинске в микрорайоне Парковый-2 построят новый детский сад. Застройщиком является «Челябстройзаказчик». Строительный проект получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте госреестра. «Наименование объекта капитального строительства: детский сад в микрорайоне Парковый-2 города Челябинск. Вид работ — строительство, положительное заключение. Застройщик — муниципальное казенное учреждение „Челябстройзаказчик“», — говорится на сайте госэкспертизы. Летом прошлого года жители микрорайона Парковый-2 попросили второй детский сад. Мест в уже существующем дошкольном общеобразовательном учреждении катастрофически не хватало. Позже началось его возведение. Всего в Парковом-2 запланировано три детских сада. Один на 200 мест — на Сумина,10 был открыт в начале 2021 года. Второй на 120 мест строится ближе в «Метрану», он должен будет обеспечивать местами ЖК «Горизонт». Третий детсад №3 запланирован на 150 мест во дворе домов Сумина 18, 22 и Столыпина, 15а.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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