В Челябинске стали продавать больше загородных домов

В Челябинске в мае 2023 по сравнению с маем 2022 года резко выросло количество предложений о загородной недвижимости. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.
«В мае 2023 по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года на рынке загородной недвижимости стало больше разных предложений. Вышли на рынок те объекты, которые в прошлом году хозяева боялись продавать», — сообщила Кушнова.
По словам Кушновой, 2022 год был уникальным в том плане, что весной челябинцы скупали объекты загородной недвижимости по причине мобилизации, затем была небольшая стагнация. К лету челябинский рынок недвижимости начал оживляться, но предложений о продаже загородных домов было значительно меньше, чем сейчас. Многие придерживали недвижимость из-за страха обвала рубля.
Теперь же количество предложений увеличилось. Причем владельцы загородных домов стали активно продавать свою недвижимость, конкурировать между собой, в следствии этого снизилась и цена на коттеджи и дачные домики.
Садовый домик в СНТ Трубопрокатчик 2, 4 сотки, стоимость участка — 599 тысяч рублей
Фото: сайт «Авито»
Такой дом в СНТ «Станкостроитель», расположенный в Челябинске в 15 минутах езды от ТРК «Алмаз», продается за 3 млн 150 тысяч рублей
Фото: сайт «Авито»
Коттедж в Сосновском районе в поселке «Малиновка» площадью 6,5 соток выставлен на продажу за 10 млн 200 тысяч рублей
В Челябинске в мае 2023 по сравнению с маем 2022 года резко выросло количество предложений о загородной недвижимости. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «В мае 2023 по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года на рынке загородной недвижимости стало больше разных предложений. Вышли на рынок те объекты, которые в прошлом году хозяева боялись продавать», — сообщила Кушнова. По словам Кушновой, 2022 год был уникальным в том плане, что весной челябинцы скупали объекты загородной недвижимости по причине мобилизации, затем была небольшая стагнация. К лету челябинский рынок недвижимости начал оживляться, но предложений о продаже загородных домов было значительно меньше, чем сейчас. Многие придерживали недвижимость из-за страха обвала рубля. Теперь же количество предложений увеличилось. Причем владельцы загородных домов стали активно продавать свою недвижимость, конкурировать между собой, в следствии этого снизилась и цена на коттеджи и дачные домики.