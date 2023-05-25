В Челябинске стали продавать больше загородных домов

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Экология Миасса и окрестностей. Челябинск, лето, коттеджи, солнечная долина
В Челябинске продают больше загородных домов и сбрасывают цены Фото:

В Челябинске в мае 2023 по сравнению с маем 2022 года резко выросло количество предложений о загородной недвижимости. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.

«В мае 2023 по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года на рынке загородной недвижимости стало больше разных предложений. Вышли на рынок те объекты, которые в прошлом году хозяева боялись продавать», — сообщила Кушнова.

По словам Кушновой, 2022 год был уникальным в том плане, что весной челябинцы скупали объекты загородной недвижимости по причине мобилизации, затем была небольшая стагнация. К лету челябинский рынок недвижимости начал оживляться, но предложений о продаже загородных домов было значительно меньше, чем сейчас. Многие придерживали недвижимость из-за страха обвала рубля.

Теперь же количество предложений увеличилось. Причем владельцы загородных домов стали активно продавать свою недвижимость, конкурировать между собой, в следствии этого снизилась и цена на коттеджи и дачные домики.

Садовый домик в СНТ Трубопрокатчик 2, 4 сотки, стоимость участка — 599 тысяч рублей
Садовый домик в СНТ Трубопрокатчик 2, 4 сотки, стоимость участка — 599 тысяч рублей
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Такой дом в СНТ «Станкостроитель», расположенный в Челябинске в 15 минутах езды от ТРК «Алмаз», продается за 3 млн 150 тысяч рублей
Такой дом в СНТ «Станкостроитель», расположенный в Челябинске в 15 минутах езды от ТРК «Алмаз», продается за 3 млн 150 тысяч рублей
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Коттедж в Сосновском районе в поселке «Малиновка» площадью 6,5 соток выставлен на продажу за 10 млн 200 тысяч рублей
Коттедж в Сосновском районе в поселке «Малиновка» площадью 6,5 соток выставлен на продажу за 10 млн 200 тысяч рублей
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В Челябинске в мае 2023 по сравнению с маем 2022 года резко выросло количество предложений о загородной недвижимости. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «В мае 2023 по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года на рынке загородной недвижимости стало больше разных предложений. Вышли на рынок те объекты, которые в прошлом году хозяева боялись продавать», — сообщила Кушнова. По словам Кушновой, 2022 год был уникальным в том плане, что весной челябинцы скупали объекты загородной недвижимости по причине мобилизации, затем была небольшая стагнация. К лету челябинский рынок недвижимости начал оживляться, но предложений о продаже загородных домов было значительно меньше, чем сейчас. Многие придерживали недвижимость из-за страха обвала рубля. Теперь же количество предложений увеличилось. Причем владельцы загородных домов стали активно продавать свою недвижимость, конкурировать между собой, в следствии этого снизилась и цена на коттеджи и дачные домики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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