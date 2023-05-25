25 мая 2023

В ДТП на челябинской дороге погиб военнослужащий. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
Военнослужащий не справился с управлением и перевернулся Фото:

На участке автодороги от деревни Мавлютова до села Байрамгулова в Челябинской области произошло смертельное ДТП. Как сообщил URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, мужчина не справился с управлением и перевернулся. По данным агентства, водителем был военнослужащий из Озерска.

«Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, при неустановленных обстоятельствах, на изгибе дороги, совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

По данным URA.RU, погибший проходил военную службу по контракту в военной части № 4348, дислоцирующуюся в Озерске. Стаж его вождения составлял 12 лет. При этом в текущем году он семь раз привлекался к административной ответственности на нарушение ПДД.

Военнослужащий погиб на месте ЧП
Военнослужащий погиб на месте ЧП
Фото:

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На участке автодороги от деревни Мавлютова до села Байрамгулова в Челябинской области произошло смертельное ДТП. Как сообщил URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, мужчина не справился с управлением и перевернулся. По данным агентства, водителем был военнослужащий из Озерска. «Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, при неустановленных обстоятельствах, на изгибе дороги, совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. По данным URA.RU, погибший проходил военную службу по контракту в военной части № 4348, дислоцирующуюся в Озерске. Стаж его вождения составлял 12 лет. При этом в текущем году он семь раз привлекался к административной ответственности на нарушение ПДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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