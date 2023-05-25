В ДТП на челябинской дороге погиб военнослужащий. Фото

26 мая 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Военнослужащий не справился с управлением и перевернулся Фото: Игорь Меркулов © URA.RU На участке автодороги от деревни Мавлютова до села Байрамгулова в Челябинской области произошло смертельное ДТП. Как сообщил URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, мужчина не справился с управлением и перевернулся. По данным агентства, водителем был военнослужащий из Озерска. «Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, при неустановленных обстоятельствах, на изгибе дороги, совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. По данным URA.RU, погибший проходил военную службу по контракту в военной части № 4348, дислоцирующуюся в Озерске. Стаж его вождения составлял 12 лет. При этом в текущем году он семь раз привлекался к административной ответственности на нарушение ПДД. Военнослужащий погиб на месте ЧП Фото: пресс-служба Управления Госавтоинспекции Челябинской области

На участке автодороги от деревни Мавлютова до села Байрамгулова в Челябинской области произошло смертельное ДТП. Как сообщил URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, мужчина не справился с управлением и перевернулся. По данным агентства, водителем был военнослужащий из Озерска. «Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, при неустановленных обстоятельствах, на изгибе дороги, совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. По данным URA.RU, погибший проходил военную службу по контракту в военной части № 4348, дислоцирующуюся в Озерске. Стаж его вождения составлял 12 лет. При этом в текущем году он семь раз привлекался к административной ответственности на нарушение ПДД.