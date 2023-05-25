На участке автодороги от деревни Мавлютова до села Байрамгулова в Челябинской области произошло смертельное ДТП. Как сообщил URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, мужчина не справился с управлением и перевернулся. По данным агентства, водителем был военнослужащий из Озерска.
«Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, при неустановленных обстоятельствах, на изгибе дороги, совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
По данным URA.RU, погибший проходил военную службу по контракту в военной части № 4348, дислоцирующуюся в Озерске. Стаж его вождения составлял 12 лет. При этом в текущем году он семь раз привлекался к административной ответственности на нарушение ПДД.
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