В Свердловской области на железнодорожных путях обнаружили труп мужчины

В Свердловской области на железнодорожных путях поселка Гагарский обнаружено тело мужчины

28 мая 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

Происшествие произошло рано утром Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Свердловской области возле поселка Гагарский обнаружен труп мужчины на железнодорожном полотне. Об этом сообщила Свердловская транспортная прокуратура. «Сегодня утром на железнодорожных путях в поселке Гагарский Белоярского района обнаружен мужчина с признаками железнодорожного травмирования. Устанавливаются обстоятельства происшествия», — рассказали в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Ведомством организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Для координации работы правоохранительных органов на место происшествия выехал свердловский транспортный прокурор.

В Свердловской области возле поселка Гагарский обнаружен труп мужчины на железнодорожном полотне. Об этом сообщила Свердловская транспортная прокуратура. «Сегодня утром на железнодорожных путях в поселке Гагарский Белоярского района обнаружен мужчина с признаками железнодорожного травмирования. Устанавливаются обстоятельства происшествия», — рассказали в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Ведомством организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Для координации работы правоохранительных органов на место происшествия выехал свердловский транспортный прокурор.