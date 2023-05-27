В Свердловской области на железнодорожных путях обнаружили труп мужчины

В Свердловской области возле поселка Гагарский обнаружен труп мужчины на железнодорожном полотне. Об этом сообщила Свердловская транспортная прокуратура.
«Сегодня утром на железнодорожных путях в поселке Гагарский Белоярского района обнаружен мужчина с признаками железнодорожного травмирования. Устанавливаются обстоятельства происшествия», — рассказали в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
Ведомством организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Для координации работы правоохранительных органов на место происшествия выехал свердловский транспортный прокурор.
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