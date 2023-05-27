27 мая 2023

В Свердловской области на железнодорожных путях обнаружили труп мужчины

В Свердловской области на железнодорожных путях поселка Гагарский обнаружено тело мужчины
© Служба новостей «URA.RU»
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Российские железные дороги. РЖД. Пермь, закат, рельсы, железная дорога
Происшествие произошло рано утром Фото:

В Свердловской области возле поселка Гагарский обнаружен труп мужчины на железнодорожном полотне. Об этом сообщила Свердловская транспортная прокуратура.

«Сегодня утром на железнодорожных путях в поселке Гагарский Белоярского района обнаружен мужчина с признаками железнодорожного травмирования. Устанавливаются обстоятельства происшествия», — рассказали в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Ведомством организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Для координации работы правоохранительных органов на место происшествия выехал свердловский транспортный прокурор.

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В Свердловской области возле поселка Гагарский обнаружен труп мужчины на железнодорожном полотне. Об этом сообщила Свердловская транспортная прокуратура. «Сегодня утром на железнодорожных путях в поселке Гагарский Белоярского района обнаружен мужчина с признаками железнодорожного травмирования. Устанавливаются обстоятельства происшествия», — рассказали в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Ведомством организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Для координации работы правоохранительных органов на место происшествия выехал свердловский транспортный прокурор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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