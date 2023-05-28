28 мая 2023

«Коммерсант»: российский бизнес выступил против ограничений на продажу алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное
В ФРиО опасаются, что закрытие заведений общепита может негативно отразиться на развитии внутреннего туризма Фото:

Ограничения на продажу алкоголя для заведений в жилых домах негативно отразятся на добросовестных участниках рынка. Такую позицию высказал президент федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

«Бизнес понимает озабоченность государства организациями, „использующими лазейки в законе для продажи алкоголя“. Но в жилых домах находится около 38% всех имеющих лицензию на продажу спиртного предприятий общепита. И дополнительные ограничения в большей степени несут риски для добросовестных участников рынка, к которым нет претензий у жителей и контрольно-надзорных органов. Кроме того, закрытие заведений общепита может негативно отразиться на развитии внутреннего туризма», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо Бухарова в комитет Госдумы по экономической политике.

Ранее URA.RU сообщало о том, что минздрав РФ рассматривает возможность запрета продавать крепкий алкоголь в магазинах с 20.00 до 11.00. Так же предлагается повысить минимальный возраст для продажи крепкого алкоголя до 21 года.

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Ограничения на продажу алкоголя для заведений в жилых домах негативно отразятся на добросовестных участниках рынка. Такую позицию высказал президент федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. «Бизнес понимает озабоченность государства организациями, „использующими лазейки в законе для продажи алкоголя“. Но в жилых домах находится около 38% всех имеющих лицензию на продажу спиртного предприятий общепита. И дополнительные ограничения в большей степени несут риски для добросовестных участников рынка, к которым нет претензий у жителей и контрольно-надзорных органов. Кроме того, закрытие заведений общепита может негативно отразиться на развитии внутреннего туризма», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо Бухарова в комитет Госдумы по экономической политике. Ранее URA.RU сообщало о том, что минздрав РФ рассматривает возможность запрета продавать крепкий алкоголь в магазинах с 20.00 до 11.00. Так же предлагается повысить минимальный возраст для продажи крепкого алкоголя до 21 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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