«Коммерсант»: российский бизнес выступил против ограничений на продажу алкоголя 29 мая 2023 в 04:52 Размер текста - 17 + В ФРиО опасаются, что закрытие заведений общепита может негативно отразиться на развитии внутреннего туризма Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ограничения на продажу алкоголя для заведений в жилых домах негативно отразятся на добросовестных участниках рынка. Такую позицию высказал президент федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. «Бизнес понимает озабоченность государства организациями, „использующими лазейки в законе для продажи алкоголя“. Но в жилых домах находится около 38% всех имеющих лицензию на продажу спиртного предприятий общепита. И дополнительные ограничения в большей степени несут риски для добросовестных участников рынка, к которым нет претензий у жителей и контрольно-надзорных органов. Кроме того, закрытие заведений общепита может негативно отразиться на развитии внутреннего туризма», — сообщает « Коммерсант» со ссылкой на письмо Бухарова в комитет Госдумы по экономической политике. Ранее URA.RU сообщало о том, что минздрав РФ рассматривает возможность запрета продавать крепкий алкоголь в магазинах с 20.00 до 11.00. Так же предлагается повысить минимальный возраст для продажи крепкого алкоголя до 21 года. Ограничения на продажу алкоголя для заведений в жилых домах негативно отразятся на добросовестных участниках рынка. Такую позицию высказал президент федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. «Бизнес понимает озабоченность государства организациями, „использующими лазейки в законе для продажи алкоголя“. Но в жилых домах находится около 38% всех имеющих лицензию на продажу спиртного предприятий общепита. И дополнительные ограничения в большей степени несут риски для добросовестных участников рынка, к которым нет претензий у жителей и контрольно-надзорных органов. Кроме того, закрытие заведений общепита может негативно отразиться на развитии внутреннего туризма», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо Бухарова в комитет Госдумы по экономической политике. Ранее URA.RU сообщало о том, что минздрав РФ рассматривает возможность запрета продавать крепкий алкоголь в магазинах с 20.00 до 11.00. Так же предлагается повысить минимальный возраст для продажи крепкого алкоголя до 21 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям