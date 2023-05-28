«Коммерсант»: российский бизнес выступил против ограничений на продажу алкоголя

Ограничения на продажу алкоголя для заведений в жилых домах негативно отразятся на добросовестных участниках рынка. Такую позицию высказал президент федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.
«Бизнес понимает озабоченность государства организациями, „использующими лазейки в законе для продажи алкоголя“. Но в жилых домах находится около 38% всех имеющих лицензию на продажу спиртного предприятий общепита. И дополнительные ограничения в большей степени несут риски для добросовестных участников рынка, к которым нет претензий у жителей и контрольно-надзорных органов. Кроме того, закрытие заведений общепита может негативно отразиться на развитии внутреннего туризма», — сообщает «
Ранее URA.RU сообщало о том, что минздрав РФ рассматривает возможность запрета продавать крепкий алкоголь в магазинах с 20.00 до 11.00. Так же предлагается повысить минимальный возраст для продажи крепкого алкоголя до 21 года.
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