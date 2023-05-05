05 мая 2023

Минздрав РФ намерен вводить новые антиалкогольные меры

Минздрав РФ хочет запретить продавать крепкий алкоголь в магазинах с 20:00 до 11:00
© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , минздрав рф, министерство здравоохранения рф, табличка
Минздрав РФ предлагает дать муниципалитетам право ограничивать торговлю алкоголем Фото:

Минздрав России изучает возможность запретить продажу крепкого алкоголя с 20:00 до 11:00. Об этом заявлено в соответствующей документации.

«Минздрав РФ рассматривает возможность запрета продавать крепкий алкоголь в магазинах с 20.00 до 11.00», — сообщается в документе, содержание которого приводит РИА Новости. Кроме того, рассматривается возможность увеличить до 21 года минимальный возраст для продажи крепкого алкоголя. А также возможность дать муниципалитетам право вводить ограничения на продажу во время праздников и на выходные.

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Минздрав России изучает возможность запретить продажу крепкого алкоголя с 20:00 до 11:00. Об этом заявлено в соответствующей документации. «Минздрав РФ рассматривает возможность запрета продавать крепкий алкоголь в магазинах с 20.00 до 11.00», — сообщается в документе, содержание которого приводит РИА Новости. Кроме того, рассматривается возможность увеличить до 21 года минимальный возраст для продажи крепкого алкоголя. А также возможность дать муниципалитетам право вводить ограничения на продажу во время праздников и на выходные.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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