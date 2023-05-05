Минздрав РФ намерен вводить новые антиалкогольные меры

Минздрав РФ предлагает дать муниципалитетам право ограничивать торговлю алкоголем
Минздрав России изучает возможность запретить продажу крепкого алкоголя с 20:00 до 11:00. Об этом заявлено в соответствующей документации.
«Минздрав РФ рассматривает возможность запрета продавать крепкий алкоголь в магазинах с 20.00 до 11.00», — сообщается в документе, содержание которого приводит РИА Новости. Кроме того, рассматривается возможность увеличить до 21 года минимальный возраст для продажи крепкого алкоголя. А также возможность дать муниципалитетам право вводить ограничения на продажу во время праздников и на выходные.
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