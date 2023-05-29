Власти Челябинска решили, кто получит право на бесплатную парковку в центре города

30 мая 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

В список вошли службы МЧС, инвалиды ВОВ, федеральные органы власти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На платных парковках в центре Челябинска, которые появятся к середине августа 2023, разрешат парковаться бесплатно службам МЧС и инвалидам Великой Отечественной Войны. Об этом 30 мая на заседании гордумы сообщила глава Челябинска Наталья Котова. «В настоящий момент дорабатывается финансовая модель организации платных парковок в центре города. Цель сегодняшних изменений — скорректировать те категории граждан, которые имеют право на бесплатную парковку. Были добавлены инвалиды Великой Отечественной войды и были уточнены перечни федеральных органов власти, служб МЧС, которые имеют право парковаться в этих местах Челябинска бесплатно», — рассказала Котова. По словам главы города, платные парковки в центре Челябинска появятся к середине августа 2023. В данных местах бесплатно можно будет парковать только службам МЧС, инвалидам Великой Отечественной войны и некоторым федеральным органам власти.

На платных парковках в центре Челябинска, которые появятся к середине августа 2023, разрешат парковаться бесплатно службам МЧС и инвалидам Великой Отечественной Войны. Об этом 30 мая на заседании гордумы сообщила глава Челябинска Наталья Котова. «В настоящий момент дорабатывается финансовая модель организации платных парковок в центре города. Цель сегодняшних изменений — скорректировать те категории граждан, которые имеют право на бесплатную парковку. Были добавлены инвалиды Великой Отечественной войды и были уточнены перечни федеральных органов власти, служб МЧС, которые имеют право парковаться в этих местах Челябинска бесплатно», — рассказала Котова. По словам главы города, платные парковки в центре Челябинска появятся к середине августа 2023. В данных местах бесплатно можно будет парковать только службам МЧС, инвалидам Великой Отечественной войны и некоторым федеральным органам власти.