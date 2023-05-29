Власти Челябинска решили, кто получит право на бесплатную парковку в центре города

На платных парковках в центре Челябинска, которые появятся к середине августа 2023, разрешат парковаться бесплатно службам МЧС и инвалидам Великой Отечественной Войны. Об этом 30 мая на заседании гордумы сообщила глава Челябинска Наталья Котова.
«В настоящий момент дорабатывается финансовая модель организации платных парковок в центре города. Цель сегодняшних изменений — скорректировать те категории граждан, которые имеют право на бесплатную парковку. Были добавлены инвалиды Великой Отечественной войды и были уточнены перечни федеральных органов власти, служб МЧС, которые имеют право парковаться в этих местах Челябинска бесплатно», — рассказала Котова.
По словам главы города, платные парковки в центре Челябинска появятся к середине августа 2023. В данных местах бесплатно можно будет парковать только службам МЧС, инвалидам Великой Отечественной войны и некоторым федеральным органам власти.
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