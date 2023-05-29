29 мая 2023

Власти Челябинска решили, кто получит право на бесплатную парковку в центре города

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Заседание Президиума Регионального политического совета партии «Единая Россия». Челябинск, котова наталья
В список вошли службы МЧС, инвалиды ВОВ, федеральные органы власти Фото:

На платных парковках в центре Челябинска, которые появятся к середине августа 2023, разрешат парковаться бесплатно службам МЧС и инвалидам Великой Отечественной Войны. Об этом 30 мая на заседании гордумы сообщила глава Челябинска Наталья Котова.

«В настоящий момент дорабатывается финансовая модель организации платных парковок в центре города. Цель сегодняшних изменений — скорректировать те категории граждан, которые имеют право на бесплатную парковку. Были добавлены инвалиды Великой Отечественной войды и были уточнены перечни федеральных органов власти, служб МЧС, которые имеют право парковаться в этих местах Челябинска бесплатно», — рассказала Котова.

По словам главы города, платные парковки в центре Челябинска появятся к середине августа 2023. В данных местах бесплатно можно будет парковать только службам МЧС, инвалидам Великой Отечественной войны и некоторым федеральным органам власти.

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На платных парковках в центре Челябинска, которые появятся к середине августа 2023, разрешат парковаться бесплатно службам МЧС и инвалидам Великой Отечественной Войны. Об этом 30 мая на заседании гордумы сообщила глава Челябинска Наталья Котова. «В настоящий момент дорабатывается финансовая модель организации платных парковок в центре города. Цель сегодняшних изменений — скорректировать те категории граждан, которые имеют право на бесплатную парковку. Были добавлены инвалиды Великой Отечественной войды и были уточнены перечни федеральных органов власти, служб МЧС, которые имеют право парковаться в этих местах Челябинска бесплатно», — рассказала Котова. По словам главы города, платные парковки в центре Челябинска появятся к середине августа 2023. В данных местах бесплатно можно будет парковать только службам МЧС, инвалидам Великой Отечественной войны и некоторым федеральным органам власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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