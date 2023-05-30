30 мая 2023

Из Челябинска к морю поедут дополнительные поезда

Из Челябинска на черноморское побережье поедут пять дополнительных поездов
© Служба новостей «URA.RU»
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Купить билеты на поезда можно будет за 90 суток до отправления Фото:

Из Челябинска назначили дополнительные поезда на черноморское побережье. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), курсировать составы будут до Адлера, Новороссийска и Анапы.

«В летний период назначили сезонные и дополнительные поезда к черноморскому побережью. Формируются составы в уральском филиале „Федеральной пассажирской компании“», — отметили в ЮУЖД.

Всего будет курсировать пять дополнительных поездов. Состав № 477/478 Челябинск — Адлер будет курсировать ежедневно, остальные по другому графику. Так, поезд № 455/456 Челябинск — Новороссийск будет ходить через день, поезд № 463/464 Челябинск — Адлер — трижды в неделю, как и № 545/546 Орск — Адлер. Один раз в неделю будет курсировать поезд № 519/520 Орск — Анапа.

В ЮУЖД уточнили, что приобрести билеты можно будет в кассах вокзалов, на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД пассажирам». Старт продаж билетов по указанным направлениям будет объявляться за 90 суток до даты отправления.

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Из Челябинска назначили дополнительные поезда на черноморское побережье. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), курсировать составы будут до Адлера, Новороссийска и Анапы. «В летний период назначили сезонные и дополнительные поезда к черноморскому побережью. Формируются составы в уральском филиале „Федеральной пассажирской компании“», — отметили в ЮУЖД. Всего будет курсировать пять дополнительных поездов. Состав № 477/478 Челябинск — Адлер будет курсировать ежедневно, остальные по другому графику. Так, поезд № 455/456 Челябинск — Новороссийск будет ходить через день, поезд № 463/464 Челябинск — Адлер — трижды в неделю, как и № 545/546 Орск — Адлер. Один раз в неделю будет курсировать поезд № 519/520 Орск — Анапа. В ЮУЖД уточнили, что приобрести билеты можно будет в кассах вокзалов, на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД пассажирам». Старт продаж билетов по указанным направлениям будет объявляться за 90 суток до даты отправления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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