В Екатеринбурге девушка выпала из окна после вечеринки 01 июня 2023 в 12:36 Размер текста - 17 + Перед падением из окна девушка выпивала алкоголь, говорят в полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На улице Рощинской в Екатеринбурге 31-летняя девушка выпала из окна многоэтажки и разбилась насмерть. Инциденту предшествовало распитие алкогоя, сообщили URA.RU силовики. «Погибшей оказалась уроженка одной из бывших союзных республик 1992 года рождения. Инциденту предшествовало распитие спиртного. В качестве одной из версий рассматривается версия о несчастном случае. Признаков того, что в отношении женщины кем-то было совершено преступление, пока не установлено», — отметили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Проверку также начал региональный Следственный комитет. Сотрудники ведомства опрашивают очевидцев, собирают характеристику на погибшую, поднимают документы. Тело направили на судмедэкспертизу, после которой будет ясна точная причина смерти. На улице Рощинской в Екатеринбурге 31-летняя девушка выпала из окна многоэтажки и разбилась насмерть. Инциденту предшествовало распитие алкогоя, сообщили URA.RU силовики. «Погибшей оказалась уроженка одной из бывших союзных республик 1992 года рождения. Инциденту предшествовало распитие спиртного. В качестве одной из версий рассматривается версия о несчастном случае. Признаков того, что в отношении женщины кем-то было совершено преступление, пока не установлено», — отметили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Проверку также начал региональный Следственный комитет. Сотрудники ведомства опрашивают очевидцев, собирают характеристику на погибшую, поднимают документы. Тело направили на судмедэкспертизу, после которой будет ясна точная причина смерти. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям