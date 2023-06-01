На складах на Памирской загорелся строительный мусор (фото из архива)
В Екатеринбурге на улице Памирской загорелся строительный мусор на площади 200 квадратных метров. Есть угроза жилому дома, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«Площадь пожара — 200 квадратных метров, горит строительный мусор. Существует угроза распространения огня на частный дом», — отметили в МЧС. Спасатели прилагают все усилия, чтобы не допустить этого.
С площадки валит густой черный дым
Огонь угрожает частному жилому дому
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