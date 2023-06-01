В Екатеринбурге тушат крупный пожар, который угрожает жилым домам. Фото

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Пожар в Логоушке. Курган, мчс, дым, пожар, тушение, задымление
На складах на Памирской загорелся строительный мусор (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге на улице Памирской загорелся строительный мусор на площади 200 квадратных метров. Есть угроза жилому дома, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Площадь пожара — 200 квадратных метров, горит строительный мусор. Существует угроза распространения огня на частный дом», — отметили в МЧС. Спасатели прилагают все усилия, чтобы не допустить этого.

С площадки валит густой черный дым
С площадки валит густой черный дым
Фото:
Огонь угрожает частному жилому дому
Огонь угрожает частному жилому дому
Фото:

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В Екатеринбурге на улице Памирской загорелся строительный мусор на площади 200 квадратных метров. Есть угроза жилому дома, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Площадь пожара — 200 квадратных метров, горит строительный мусор. Существует угроза распространения огня на частный дом», — отметили в МЧС. Спасатели прилагают все усилия, чтобы не допустить этого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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