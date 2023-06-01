Мишустин анонсировал презентацию федерального проекта в Екатеринбурге

Михаил Мишустин анонсировал презентацию федерального проекта на «Иннопроме» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство РФ планирует презентовать службу цифровых отношений в Екатеринбурге на международной промышленной выставке. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

«Презентация службы цифровых отношений может быть представлена в июле в Екатеринбурге на „Иннопроме“», — отметил Мишустин. Промышленная выставка пройдет в уральской столице 10—13 июля. Белоруссия является официальным партнером выставки.