Мишустин анонсировал презентацию федерального проекта в Екатеринбурге

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Премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего посещения техно-парка "Калибр". Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин анонсировал презентацию федерального проекта на «Иннопроме» Фото:

Правительство РФ планирует презентовать службу цифровых отношений в Екатеринбурге на международной промышленной выставке. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

«Презентация службы цифровых отношений может быть представлена в июле в Екатеринбурге на „Иннопроме“», — отметил Мишустин. Промышленная выставка пройдет в уральской столице 10—13 июля. Белоруссия является официальным партнером выставки.

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Правительство РФ планирует презентовать службу цифровых отношений в Екатеринбурге на международной промышленной выставке. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. «Презентация службы цифровых отношений может быть представлена в июле в Екатеринбурге на „Иннопроме“», — отметил Мишустин. Промышленная выставка пройдет в уральской столице 10—13 июля. Белоруссия является официальным партнером выставки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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