Мишустин анонсировал презентацию федерального проекта в Екатеринбурге

Михаил Мишустин анонсировал презентацию федерального проекта на «Иннопроме»
Правительство РФ планирует презентовать службу цифровых отношений в Екатеринбурге на международной промышленной выставке. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.
«Презентация службы цифровых отношений может быть представлена в июле в Екатеринбурге на „Иннопроме“», — отметил Мишустин. Промышленная выставка пройдет в уральской столице 10—13 июля. Белоруссия является официальным партнером выставки.
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