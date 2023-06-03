В Перми пожарные спасли из огня двух человек

Пожарные в Перми спасли из огня двоих жителей пятиэтажки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пожарные в Перми спасли из огня двух человек в доме на улице Ласьвинская. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы главного управления МЧС России по Пермскому краю.

«Сообщение о пожаре поступило 4 июня в 01 час 22 минуты. Пожарные вывели по лестничному маршу из квартир пятого этажа двух человек», — написано в посте.

По информации чрезвычайного ведомства, пожар возник в общем коридоре на пятом этаже у мусорки. Огонь на площади два квадратных метра потушили за 11 минут, в 1:33 по местному времени. Пожар тушили 11 человек и три единицы техники.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае с начала года произошло 2437 пожаров. Это почти на 40% больше, чем в прошлом году.