03 июня 2023
02 июня 2023

В Перми пожарные спасли из огня двух человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на ул.Уральской 110. Пермь, мчс, пожар, чп, огнеборцы, пожарные, пч
Пожарные в Перми спасли из огня двоих жителей пятиэтажки Фото:

Пожарные в Перми спасли из огня двух человек в доме на улице Ласьвинская. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы главного управления МЧС России по Пермскому краю.

«Сообщение о пожаре поступило 4 июня в 01 час 22 минуты. Пожарные вывели по лестничному маршу из квартир пятого этажа двух человек», — написано в посте.

По информации чрезвычайного ведомства, пожар возник в общем коридоре на пятом этаже у мусорки. Огонь на площади два квадратных метра потушили за 11 минут, в 1:33 по местному времени. Пожар тушили 11 человек и три единицы техники.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае с начала года произошло 2437 пожаров. Это почти на 40% больше, чем в прошлом году.

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Пожарные в Перми спасли из огня двух человек в доме на улице Ласьвинская. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы главного управления МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре поступило 4 июня в 01 час 22 минуты. Пожарные вывели по лестничному маршу из квартир пятого этажа двух человек», — написано в посте. По информации чрезвычайного ведомства, пожар возник в общем коридоре на пятом этаже у мусорки. Огонь на площади два квадратных метра потушили за 11 минут, в 1:33 по местному времени. Пожар тушили 11 человек и три единицы техники. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае с начала года произошло 2437 пожаров. Это почти на 40% больше, чем в прошлом году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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