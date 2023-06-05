Застройщик Сосьвы, на которого жаловались Путину, зол на чиновников

05 июня 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

Владимир Крицкий взялся за восстановление поселка по заданию губернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У питерского застройщика ЛСР, которому губернатор Евгений Куйвашев доверил восстановление сгоревшей Сосьвы и на которого в конце мая президенту РФ Владимиру Путину пожаловались жители поселка, есть оправдание. По данным URA.RU, еще до выхода видеообращения глава уральского филиала ЛСР, депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Крицкий указывал на недоработки правительственных чиновников. Обращение сосьвинцев вышло 27 мая. Они попросили Путина «взять под свой контроль строительство жилья для погорельцев». «Дома то строят, то останавливают строительство. Обещано строительство домов по количеству проживающих, а строят дома 42 квадратных метра на семью с одной жилой комнатой 14 квадратных метров», — заявили пострадавшие. «Крицкий до этого говорил, что работать в Сосьве невозможно: минстрой и другие ведомства постоянно меняют требования к одним и тем же объектам. Из-за этого приходится то запускать заводы, то, наоборот, останавливать производство [бетонных панелей]. Отсюда и некоторые проблемы со сроками», — объяснил собеседник агентства. Вероятно, 6 июня это будет озвучено Куйвашеву во время его визита в Сосьву — в компании как раз Крицкого и главы минстроя Михаила Волкова. Дозвониться до Крицкого к моменту публикации не удалось — по имеющемуся у редакции номеру телефона он недоступен. Ранее в пресс-службе ЛСР, отвечая на претензии жителей Сосьвы, подчеркивали, что «строительство домов ведется в четком соответствии с поставленными задачами». И намекали на «возникающие корректировки технических заданий» — как раз то, о чем якобы рассказывал Крицкий в кулуарных беседах. Первые 14 домов планируется возвести уже в течение месяца, анонсировали в ЛСР 29 мая. По поручению Путина восстановление жилой инфраструктуры Сосьвы, сгоревшей в конце апреля, должно завершиться к осени. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У питерского застройщика ЛСР, которому губернатор Евгений Куйвашев доверил восстановление сгоревшей Сосьвы и на которого в конце мая президенту РФ Владимиру Путину пожаловались жители поселка, есть оправдание. По данным URA.RU, еще до выхода видеообращения глава уральского филиала ЛСР, депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Крицкий указывал на недоработки правительственных чиновников. Обращение сосьвинцев вышло 27 мая. Они попросили Путина «взять под свой контроль строительство жилья для погорельцев». «Дома то строят, то останавливают строительство. Обещано строительство домов по количеству проживающих, а строят дома 42 квадратных метра на семью с одной жилой комнатой 14 квадратных метров», — заявили пострадавшие. «Крицкий до этого говорил, что работать в Сосьве невозможно: минстрой и другие ведомства постоянно меняют требования к одним и тем же объектам. Из-за этого приходится то запускать заводы, то, наоборот, останавливать производство [бетонных панелей]. Отсюда и некоторые проблемы со сроками», — объяснил собеседник агентства. Вероятно, 6 июня это будет озвучено Куйвашеву во время его визита в Сосьву — в компании как раз Крицкого и главы минстроя Михаила Волкова. Дозвониться до Крицкого к моменту публикации не удалось — по имеющемуся у редакции номеру телефона он недоступен. Ранее в пресс-службе ЛСР, отвечая на претензии жителей Сосьвы, подчеркивали, что «строительство домов ведется в четком соответствии с поставленными задачами». И намекали на «возникающие корректировки технических заданий» — как раз то, о чем якобы рассказывал Крицкий в кулуарных беседах. Первые 14 домов планируется возвести уже в течение месяца, анонсировали в ЛСР 29 мая. По поручению Путина восстановление жилой инфраструктуры Сосьвы, сгоревшей в конце апреля, должно завершиться к осени.