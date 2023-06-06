Уличные киоски в центре Екатеринбурга привели к единому стилю, связанному с 300-летием города, которое будет праздноваться в конце лета. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Торговцы приводят свои ларьки к единообразию. Это белые короба с символикой 300-летия Екатеринбурга», — сообщил корреспондент.
На каждом из киосков написано, чем в нем торгуют. Однако издалека они не привлекают внимание и, предположительно, по задумке призваны не портить внешний вид улиц.
Екатеринбуржцы будут праздновать 300-летие города в 2023 году. На праздник планируется потратить около 240 млрд рублей, власти запланировали десятки мероприятий для горожан и гостей города.
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