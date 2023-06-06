Торговцы уличной едой провели ребрендинг Фото: Илья Московец © URA.RU

Уличные киоски в центре Екатеринбурга привели к единому стилю, связанному с 300-летием города, которое будет праздноваться в конце лета. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Торговцы приводят свои ларьки к единообразию. Это белые короба с символикой 300-летия Екатеринбурга», — сообщил корреспондент.

На каждом из киосков написано, чем в нем торгуют. Однако издалека они не привлекают внимание и, предположительно, по задумке призваны не портить внешний вид улиц.

Екатеринбуржцы будут праздновать 300-летие города в 2023 году. На праздник планируется потратить около 240 млрд рублей, власти запланировали десятки мероприятий для горожан и гостей города.

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU