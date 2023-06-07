Последний раз пенсионерку видели 26 мая, с тех пор она не выходит на связь
В поселке Тугулым (Свердловская область) полиция и волонтеры ищут пропавшую 72-летнюю Галину Зобнину, которая нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Приметы: рост 155 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, зеленые глаза. Одежда, в которой последний раз видели Галину, — неизвестна», — сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Последний раз пенсионерка выходила на связь 26 мая, с тех пор местоположение свердловчанки неизвестно. Если вы видели Галину или знаете, где она находится, то сообщите по номеру 8 (953) 053-04-83.
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