07 июня 2023

В свердловском поселке пропала пенсионерка, которая нуждается в медпомощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Некрасовский мост. Курган, пенсионерка, ремонтные работы, пешеходы, ремонт моста, бабушка, некрасовский мост, мост некрасова
Последний раз пенсионерку видели 26 мая, с тех пор она не выходит на связь Фото:

В поселке Тугулым (Свердловская область) полиция и волонтеры ищут пропавшую 72-летнюю Галину Зобнину, которая нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 155 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, зеленые глаза. Одежда, в которой последний раз видели Галину, — неизвестна», — сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Последний раз пенсионерка выходила на связь 26 мая, с тех пор местоположение свердловчанки неизвестно. Если вы видели Галину или знаете, где она находится, то сообщите по номеру 8 (953) 053-04-83.

Фото:

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В поселке Тугулым (Свердловская область) полиция и волонтеры ищут пропавшую 72-летнюю Галину Зобнину, которая нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 155 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, зеленые глаза. Одежда, в которой последний раз видели Галину, — неизвестна», — сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». Последний раз пенсионерка выходила на связь 26 мая, с тех пор местоположение свердловчанки неизвестно. Если вы видели Галину или знаете, где она находится, то сообщите по номеру 8 (953) 053-04-83.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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