07 июня 2023

При пожаре в свердловском селе погиб мужчина. Фото

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Клипарт. Екатеринбург, тушение пожара, пожарные, мчс россии
Спасатели нашли на месте происшествия тело владельца участка Фото:

В Логиново (Свердловская область) в ночь на 7 июня загорелся частный дом площадью 133 квадратных метра. При пожаре погиб владелец участка, сообщили в пресс-службе администрации Белоярского городского округа.

«На площади 133 квадратных метра сгорел частный жилой дом и надворные постройки. В результате пожара установлен погибший владелец. Пожар произошел примерно в четыре утра в ночь на 7 июня», — сообщили в пресс-службе администрации Белоярского городского округа.

Предварительная причина из-за чего произошел пожар — короткое замыкание электропроводки. На месте происшествия работали пять спасателей и три пожарные машины.

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В Логиново (Свердловская область) в ночь на 7 июня загорелся частный дом площадью 133 квадратных метра. При пожаре погиб владелец участка, сообщили в пресс-службе администрации Белоярского городского округа. «На площади 133 квадратных метра сгорел частный жилой дом и надворные постройки. В результате пожара установлен погибший владелец. Пожар произошел примерно в четыре утра в ночь на 7 июня», — сообщили в пресс-службе администрации Белоярского городского округа. Предварительная причина из-за чего произошел пожар — короткое замыкание электропроводки. На месте происшествия работали пять спасателей и три пожарные машины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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