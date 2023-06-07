При пожаре в свердловском селе погиб мужчина. Фото

08 июня 2023 в 04:54 Размер текста - 17 +

Спасатели нашли на месте происшествия тело владельца участка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Логиново (Свердловская область) в ночь на 7 июня загорелся частный дом площадью 133 квадратных метра. При пожаре погиб владелец участка, сообщили в пресс-службе администрации Белоярского городского округа. «На площади 133 квадратных метра сгорел частный жилой дом и надворные постройки. В результате пожара установлен погибший владелец. Пожар произошел примерно в четыре утра в ночь на 7 июня», — сообщили в пресс-службе администрации Белоярского городского округа. Предварительная причина из-за чего произошел пожар — короткое замыкание электропроводки. На месте происшествия работали пять спасателей и три пожарные машины. Фото: пресс-служба администрации Белоярского городского округа Фото: пресс-служба администрации Белоярского городского округа Фото: пресс-служба администрации Белоярского городского округа Фото: пресс-служба администрации Белоярского городского округа Фото: пресс-служба администрации Белоярского городского округа

В Логиново (Свердловская область) в ночь на 7 июня загорелся частный дом площадью 133 квадратных метра. При пожаре погиб владелец участка, сообщили в пресс-службе администрации Белоярского городского округа. «На площади 133 квадратных метра сгорел частный жилой дом и надворные постройки. В результате пожара установлен погибший владелец. Пожар произошел примерно в четыре утра в ночь на 7 июня», — сообщили в пресс-службе администрации Белоярского городского округа. Предварительная причина из-за чего произошел пожар — короткое замыкание электропроводки. На месте происшествия работали пять спасателей и три пожарные машины.