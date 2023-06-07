В Москве на три часа задержали рейс в Екатеринбург. Скрин

08 июня 2023 в 06:05 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцев задержали в аэропорту Кольцово на три часа Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В московском аэропорту Шереметьево на три часа задержали рейс в Екатеринбург. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс FV-6201 авиакомпании «Россия» по маршруту Москва — Екатеринбург должен был прилететь в столицу Урала в 4:10, однако рейс задержали на три часа, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Россия». На момент публикации новости ответ не был получен. Скрин: онлайн-табло аэропорта «Кольцово»

В московском аэропорту Шереметьево на три часа задержали рейс в Екатеринбург. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс FV-6201 авиакомпании «Россия» по маршруту Москва — Екатеринбург должен был прилететь в столицу Урала в 4:10, однако рейс задержали на три часа, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Россия». На момент публикации новости ответ не был получен.