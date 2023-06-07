07 июня 2023

В Москве на три часа задержали рейс в Екатеринбург. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Пермь, самолет авиакомпании россия, ил-96
Екатеринбуржцев задержали в аэропорту Кольцово на три часа Фото:

В московском аэропорту Шереметьево на три часа задержали рейс в Екатеринбург. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс FV-6201 авиакомпании «Россия» по маршруту Москва — Екатеринбург должен был прилететь в столицу Урала в 4:10, однако рейс задержали на три часа, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Россия». На момент публикации новости ответ не был получен.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В московском аэропорту Шереметьево на три часа задержали рейс в Екатеринбург. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс FV-6201 авиакомпании «Россия» по маршруту Москва — Екатеринбург должен был прилететь в столицу Урала в 4:10, однако рейс задержали на три часа, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Россия». На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...