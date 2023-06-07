Екатеринбуржцев задержали в аэропорту Кольцово на три часа
В московском аэропорту Шереметьево на три часа задержали рейс в Екатеринбург. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс FV-6201 авиакомпании «Россия» по маршруту Москва — Екатеринбург должен был прилететь в столицу Урала в 4:10, однако рейс задержали на три часа, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Россия». На момент публикации новости ответ не был получен.
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